31.07.2018 - 19:19 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die vierte öffentliche Beta von iOS 12 für iPhone und iPad veröffentlicht. Die neue Version folgt der gestern veröffentlichten iOS 12 Entwickler-Beta 5. Die neue Version ist optisch in einigen Punkten verfeinert. Außerdem wurden Fehler behoben. Auch die öffentliche tvOS 12 Beta 4 ist ab heute verfügbar.

Apples öffentliches Betaprogramm erlaubt es Benutzern, die nicht registrierte Entwickler sind, Vorabversionen von iOS, tvOS und macOS mit neuen Funktionen kostenlos zu testen. Apples kostenpflichtiges Entwicklerprogramm beinhaltet zudem watchOS-Betas für die Apple Watch, kostet aber 99 Euro pro Jahr. Im kostenfreien Testprogramm ist die Apple Watch ausgeschlossen.

iOS 12 enthält mehrere wichtige Änderungen für iPhone und iPad, darunter Leistungsverbesserungen, insbesondere auf älteren Geräten; ARKit 2.0, eine verfeinerte Suche und Freigabe für Dritte in der Fotos-App; mehr Möglichkeiten für Siri, Zugriff auf Drittanbietern-Apps zu erhalten. Außerdem wird ein Automatisierungslösung eingeführt, die ebenfalls mit Siri zu steuern ist.

Wichtige Neuerungen der iOS-Beta sind:

Kontrollzentrum-Steuerelemente sind jetzt dunkler.

Die Sättigung der Hintergrundbilder hat zugenommen.

Neuer Startbildschirm für die Foto-Applikation

Neue Symbole für Medientyp-Alben in Fotos

Familienmitglieder aus dem Bereich Screen Time entfernt (noch unter Apple ID > Family Sharing zu finden)

Kleinerer Text zum Löschen aller Meldungen

Akku-Gesundheit trägt die Beta-Bezeichnung nicht mehr

Aktien-Widget in der Größe verändert

News-App mit aktualisierten Icons

Neues haptisches Feedback auf dem iPhone X, wenn alle Apps in App Switcher geschlossen wurden

Neue AirPods-Gehäusebilder, die eine bevorstehende Designänderung zu zeigen scheinen, möglicherweise das neue Qi-Ladegerät.

FaceTime hat neue Verbindungs-/Trenntöne

Die neue iOS 12 Beta enthält einige Fehler:

Nach dem Neustart eines Geräts funktioniert das gepaarte Bluetooth-Zubehör möglicherweise nicht richtig oder wird mit der internen Geräteadresse anstelle des Namens angezeigt.

Die Verwendung von Apple Pay Cash zum Senden oder Anfordern von Geld über Siri kann zu einem Fehler führen.

Wenn Sie CarPlay verwenden, kann Siri keine App mit Namensnennung öffnen.

Einige Shortcuts-Anfragen funktionieren möglicherweise nicht oder werden fehlerhaft dargestellt.



Mit ARKit 2.0 hat Apple neue Augmented-Reality-Funktionen eingeführt, die es zum Beispiel ermöglichen, dass zwei Nutzer mit ihren iPhones und iPads in der selben AR-Welt spielen können. Außerdem wurde das Dateiformat USDZ entwickelt, das AR-Szenen speichern kann. Wer will, kann künftig AR-Szenen in 3D-Anwendungen beispielsweise von Autodesk oder in Adobe Photoshop bearbeiten oder erstellen. Sogar im Web kann dieses Format genutzt werden, was vollkommen neue Online-Shopping-Möglichkeiten bieten könnte. Die Funktion Screen Time soll Anwendern verdeutlichen, wie lange sie täglich bestimmte Apps nutzen und wann. Die Funktion kann von Eltern auch zur Kontrolle des App-Konsums ihrer Kinder eingesetzt werden.

tvOS 12 bietet als wichtigste Neuerung Dolby-Atmos-Unterstützung. Die bereits gekauften Filme, die nun Dolby Atmos erhalten, werden automatisch mit Updates in iTunes veröffentlicht, ohne dass dafür neu bezahlt werden muss. Zudem erhält das Apple TV das neue hochauflösendes Aerial-Video „Earth“. Die neuen Luftbildaufnahmen wurden von Astronauten der NASA aus der Internationalen Raumstation heraus aufgenommen.

