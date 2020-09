Apple-Event im September: Exklusiver Twitter-Hashtag lässt hoffen

Sowohl Leaker Jon Prosser als auch Mark Gurman von Bloomberg erwarten in dieser Woche große Apple-News. Prosser geht davon aus, dass Apple vielleicht noch heute die Apple Watch Series 6 sowie das iPad Air 4 ankündigen könnte. Der Bloomberg-Reporter hält gegen und glaubt nicht daran. Stattdessen soll Apple in Kürze das große Herbst-Event für die neuen iPhone-Modelle ankündigen. Wie es aussieht, könnte Gurman damit recht behalten.

#AppleEvent ist gerade im Trend

Üblicherweise sind Hashtags auf Twitter ohne Emojis. Allerdings kann Twitter besondere Themen damit versehen. Dies ist heute für #AppleEvent geschehen. Damit fügte man mehr als nur das Apple-Logo hinzu, sondern könnte auch das Datum für das Apple-Event indirekt verraten haben.

Wie 9to5Mac berichtet, hat die Forscherin Jane Manchun Wong ein nützliches Werkzeug entwickelt, um Hashtags zu entschlüsseln und diesen Details zu entlocken. Laut ihrem Hashflag Browser ist das Hashtag „AppleEvent2020“ erst seit heute mit dem Emoji versehen.

Termin für iPhone-12-Event wohl sicher

Dies soll jedoch kein Dauerzustand bleiben. Twitter hat den Zusatz nämlich von ab heute bis zum 28. September aktiviert, bevor er wieder verschwindet und wohl erst im kommenden Jahr zurückkehrt. Dabei ist besonders das Ablaufdatum zu beachten. Der 28. September ist ein Montag und könnte entsprechend für eine Keynote infrage kommen. Zuletzt fanden Apple-Events stets an Montagen oder Dienstagen statt. Geht man davon aus, dass Apple einige Tage Vorlauf für Vorbestellungen lässt, könnten die neuen Modelle ab dem 2. Oktober vorbestellbar sein, während sie am 9. oder 12. Oktober in den Handel kommen. Letzteres wurde bereits mehrfach vermutet. Jedoch könnten nicht alle Modelle direkt verfügbar sein und manchen Varianten könnten erst später erscheinen.

Was haltet ihr davon? Wird Apple das iPhone 12 am 28. September vorstellen oder ist das alles nur Humbug? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.