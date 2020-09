Gestaffelte Veröffentlichung: Diese iPhone-12-Modelle erscheinen zuerst

Das Jahr 2020 ist kein gewöhnliches Jahr und dies wird auch bei Apples Produktveröffentlichungen deutlich. Trotz großer Änderungen kündigte das kalifornische Unternehmen eine Vielzahl an neuen Geräten lapidar mit einer Pressemitteilung an. Die große Ausnahme dürfte das iPhone 12 bleiben. Noch in dieser Woche könnte Apple die Keynote ankündigen. Davon geht aktuell der Bloomberg-Reporter Mark Gurman aus.

Apple-Keynote: Termin noch offen

Während Apple bislang noch keinen Termin für das Hardware-Event bestätigte, gibt es neue Spekulationen zum iPhone 12. Bekanntlich soll es in vier Varianten erscheinen, die sich in Displaygrößen sowie Funktionsumfang unterscheiden. Trotz gemeinsamer Ankündigung könnte die Modelle gestaffelt erscheinen. Dies berichtet die DigiTimes und beruft sich dabei auf Quellen aus Zuliefererkreisen. Demnach kann Apple zum Start wohl nicht ausreichend Einheiten liefern, da die Herstellung verschiedener Komponenten durch das Coronavirus anders als gewöhnlich verlief. Dies verzögerte schon das Event selbst, das unter normalen Umständen wohl schon in dieser Woche stattgefunden hätte.

iPhone 12: Käufer müssen sich gedulden

Allgemein ist Apple bemüht, ausreichend Mengen der neuen Geräte zum Start in den Handel zu bringen und die Wartezeiten zu minimieren. Aus diesem Grund soll man sich auch zunächst nur auf die beiden Modelle mit 6,1-Zoll-Display konzentrieren. Laut der DigiTimes wird Apple sowohl das „iPhone 12 Plus“ als auch das „iPhone 12 Pro“ zuerst veröffentlichen. Erst wenige Wochen später sollen dann auch das kleine iPhone 12 sowie das Spitzenmodell „iPhone 12 Pro Max“ erscheinen.

Ungewöhnlich wäre dies nicht. 2017 kam es erstmalig vor, dass Apple drei Modelle ankündigte und das Spitzenmodell erst sechs Wochen später erschien. Nur ein Jahr später dreht Apple den Spieß um und veröffentlichte das Einsteigermodell Wochen nach den High-End-Geräten.

Dennoch sollte man Apples Ankündigung abwarten, da die DigiTimes eine durchwachsene Trefferquote aufweist und die neuesten Gerüchte daher mit Vorsicht zu genießen sind.

Was glaubt ihr? Wird Apple die neuen Modelle wieder gestaffelt veröffentlichen oder erscheinen sie gemeinsam?