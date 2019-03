Apple hat am heutigen Montagabend (deutscher Zeit) neue Produkte, genauer: Dienste oder Erweiterungen bestehender Services, präsentiert. Wie vorab zu erwarten war, steht praktisch keiner davon sofort zur Verfügung und ein Deutschlandstart ist meist frühestens für den Herbst vorgesehen. Aber auch sonst ließ Apple uns mit vielen Fragezeichen zurück.

Zugegeben, die Reich-Ranicki‘sche Abwandlung des Brecht-Zitats („Und so sehen wir betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen”), die den Titel dieses Artikels schmückt, schießt vielleicht etwas über das Ziel hinaus. Natürlich bleiben nicht alle Fragen offen. Apple hat viel vorgestellt, viel gezeigt, vieles aber auch nur ungenügend erklärt, so dass der geneigte Fan mit einem gemischten Gefühl zurückbleibt.

Eine Magazin-Flatrate für 10 Dollar im Monat war erwartet worden und wurde 1:1 so geliefert. (Bild: Apple / Screenshot) Digitale Magazine

Irritierend ist vor allem, dass Apple in fast allen Belangen lediglich auf einen schon rollenden Zug aufspringt und sich nicht wie sonst üblich direkt die Lokführerschaft für sich beansprucht. Sicherlich, einen vergleichbaren Dienst wie Apple News+ mag es in den USA nicht geben. Hierzulande bietet aber beispielsweise Readly (ein Kooperationspartner von Mac Life) zum Preis von ebenfalls 10 Euro pro Monat mehr als 10 mal mehr Magazine in einer Flatrate an. Was Apple von Readly unterscheidet, ist, dass die Inhalte nicht bloß PDF-Seiten sind, sondern dynamisch an die Displaygröße angepasst werden. Das ist zumindest unser Erfahrung erstens nicht das, was Magazin-Leser auf iPhone und iPad wollen und wird zum anderen einen nicht unerheblichen Mehraufwand auf Seiten der Verlage und Redaktionen bedeuten. Ob diese bereit sein werden, hier zu investieren, wird sich zeigen.

Für Deutsche Magazin-Anbieter ist das allerdings sowieso bislang nicht von Bedeutung. Zwar startet der Dienst bereits heute in den USA und Kanada, für Europa steht bislang allerdings lediglich das Vereinigte Königreich auf der Agenda – für Ende des Jahres.

Streaming ohne Preis

Für die eigene grundlegend überarbeitete TV-App und den neuen eigenen Serien- und Film-Streamingdienst Apple TV+ hat man sich in Cupertino ganz genau angeschaut, was die Konkurrenz von Amazon und Netflix macht. Von Amazon hat man sich das Kanal-Konzept abgeschaut, das es dem nutzer ermöglicht, einzelne „Sender“ zu abonnieren. In den USA etwa HBO. Von Netflix hat man sich die Produktion eigener, hochwertiger Serien abgeschaut. Apple verkauft den Dienst als „neue Plattform für die weltweit kreativsten Geschichtenerzähler“ und lässt unzählige davon auf der Bühne vorsprechen: Steven Spielberg, J.J. Abrams, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston und Oprah Winfrey, um nur einige zu nennen.

Der Erfolg dieses Dienstes wird von drei Faktoren abhängen. Erstens der Verfügbarkeit in möglichst vielen Märkten. Hier verspricht Apple im Herbst parallel in mehr als 100 Ländern zu starten. Dann die Verfügbarkeit auf möglichst vielen Geräten. Nachdem Apple bereits auf der Consumer Electronics Show (CES) im Januar verlautbaren ließ, dass eigene Apps auf den neuen TV-Geräten von Samsung, LG, Sony und Vizio verfügbar sein werde, ergänzte man dieses Line-up heute zur großen Überraschung vieler um die vor allem in den USA verbreitete Streaming-Box „Roku“ und Amazons Apple-TV-Konkurrenten „Fire TV“. Daneben läuft der Dienst natürlich auf allen iPhones, iPads und Macs. Der letzte ausschlaggebende Punkt für den Erfolg oder Misserfolg des Dienstes wird der Preis sein. Und genau an dieser Stelle schweigt Apple, macht nicht einmal eine Andeutung.

Das ist schwach, denn so überlässt man Journalisten und Analysten das Feld. Ja, die Serien und Filme sind sicher hochkarätig. Allerdings beinhaltet Apple TV+ eben auch nur selbstproduzierte Sendungen und nicht, wie Netflix und Amazon Prime, auch, wenn nicht gar vor allem, Material anderer Produzenten. Was also darf so ein Dienst kosten, der vielleicht eleganter zu bedienen ist als die Konkurrenten, wahrscheinlich aber weniger Inhalte bietet? Sicherlich nicht so viel wie Netflix, das momentan mit HD-Streaming für 11 Euro und mit 4K-Streaming für 14 Euro zu haben ist.

Jetzt auch Apple groß im Gaming-Geschäft

Etwas überraschender als der Start ins Streaming-Business ist Apples Vorstoß in Sachen Gaming. Auch hierzu gab es in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Gerüchte, als Apple-Fan muss man aber fürchten, dass Apple Google, die Tage zuvor gerade erst Stadia angekündigt haben, nicht würde Paroli bieten können.

Zum Glück für Apple hat man einen gänzlich anderen Ansatz gewählt. Man hat sich mit Entwicklerstudios zusammengetan, die bereits auf der iOS- und tvOS-Plattform erfolgreich sind, um mit Apple Arcade ein Spiele-Abo anzubieten. Zum Start im Herbst, der parallel in über 150 Ländern passieren soll, werde man „mehr als 100 neue und exklusive Spiele“ anbieten können. Der große Komfortbonus für alle Mobil-Gamer: alle Spiele werden offline Spielbar und frei von In-App-Käufen sein. Auch hier verschweigt Apple allerdings den Preis. Wie auch bei Apple TV+ kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Apple das Angebot nicht schon fertig durchkalkuliert hat. Für die Zurückhaltung in Sachen Preis muss es also andere Gründe geben.

Ein völlig anderer Gaming-Ansatz als sich Google mit Stadia traut. (Bild: Apple / Screenshot) Paketpreis als Option?

Löblich ist, dass Apple bei allen vorgestellten Angeboten – News+, TV+ und Arcade – die Familienfreigabe integriert hat. Wer also eine Apple-Familie angelegt hat, kann die Abos mit allen Familienmitgliedern teilen. Einer zahlt, alle lesen, glotzen und spielen.

Hier könnte auch das Argument für die Verschwiegenheit in Sachen Preismodell versteckt liegen. Was, wenn Apple noch an einem Paketpreis tüftelt, der die drei neu vorgestellten Dienste sowie Apple Music und vielleicht sogar noch iCloud-Speicherplatz vereint? So ein Paket müsste natürlich einen Preisvorteil gegenüber den einzelnen Bestandteilen bieten. Darüber müsste man nicht mehr nur getrennt mit den einzelnen Branchen verhandeln, sondern mit allen an einem Tisch.

Hier böte sich auch noch die Gelegenheit, den Nörglern von Spotify den austreckten Mittelfinger zu zeigen. Man stelle sich einmal vor, Apple würde die Familienfreigabe auch in den Standardpreis von 10 Euro im Monat für Apple Music integrieren und die Familien-Option für 15 Euro streichen!

Dass Apple den kostenfrei verfügbaren iCloud-Speicherplatz den Speicherkapazitäten aller unter einer Apple-ID vereinten Geräten anpasst, ist indes ohnehin schon länger überfällig und würde Apple nicht mehr als ein müdes Lächeln kosten.

Mit so einem Bundle könnte man wirklich Punkten und mit einem Sprung in Sachen Attraktivität zur Konkurrenz aufschließen. Ein Paket Apple+, das News+ (10 Euro), Apple Music (10 Euro), Apple Arcade (geratene 10 Euro) und Apple TV+ (geratene 10 Euro) statt für 40 Euro, für 30 Euro im Monat anbietet? Inklusive Familienfreigabe? Ich wäre ohne mit der Wimper zu zucken an Bord!

Eine Kreditkarte, wie sie wohl wirklich nur Apple anbieten kann. (Bild: Apple / Screenshot) Apple mit eigener Kreditkarte

Mehr als interessant ist, dass Apple sich tatsächlich mit (ausgerechnet) Goldman Sachs verbündet hat, um eine eigene Mastercard-Kreditkarte, die Apple Card, auf den Markt zu bringen. Diese ist gespickt mit diversen Vorteilen, die andere, zumindest in der Zusammenstellung, nicht bieten. So setzt man auf Machine Learning, um teilweise kryptische Buchungen zu entschlüsseln, verspricht, keine Überziehungszinsen zu verlangen und bietet ein eigenes Cashback-Programm, bei dem man bis zu 3 Prozent der getätigten Umsätze gutgeschreiben bekommt. In Form von echtem Geld und nicht irgendwelcher dubiosen Punkte, die man nach zwei Jahren Sammelei gegen eine Thermobecher eintauschen kann.

Als Leckerli gibt es zusätzlich zur virtuellen eine echte Kreditkarte. Diese ist aus Titan und auf ihr prangt nichts außer einem Apple-Logo, dem Bezahl-Chip und dem Namen es Kartenhalters. Kein Ablaufdatum, keine Kartennummer, keine Unterschrift, kein CVV-Code.

Natürlich gibt es diese vorerst und ab Sommer nur in den USA. Es wird spannend zu sehen sein, ob Apple auch in Europa oder gar in Deutschland entsprechende Partnerbanken findet. Gut vorstellbar, dass die Banken, die zum Deutschlandstart mit an Bord waren, auch hier um Apples Gunst buhlen könnten. Ein besonderer Gag wäre es natürlich, wenn Apple sich für den deutschen Markt die Sparkassen als Partner erwählen würde. Aber das ist wohl auszuschließen.

Fazit

Apple hat gleich mehrere spannende, wenn auch größtenteils nicht überraschende Dienste vorgestellt. Ohne ein Preisschild ist diese Präsentation allerdings nur wenig wert. Für 5 Euro im Monat ist Apple TV+ ein echter Kracher, für 25 Euro im Monat für die meisten wohl völlig uninteressant. Gleiches gilt für das Spiele-Abo Apple Arcade. Und so kann man sich zu diesem Zeitpunkt auch noch kein Urteil über das Angebot an sich erlauben – über die Inhalte schon gleich gar nicht.



Fest steht aber, dass Apple es schwer haben wird, vor allem gegen Netflix zu bestehen. Netflix hat es geschafft, zu einem Verb zu werden. „Netflixen“ steht in einer Reihe mit „googlen“. „Netflix and chill“ ist nicht nur in der Jugendsprache feststehender Ausdruck. Bis jemand „Apple TV+ and chill“ sagt, wird noch eine ganze Zeit vergehen müssen.