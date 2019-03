Zeitungen und Magazine jetzt auch bei Apple im Abo mit Apple News+ (Bild: Apple)

„It‘s Showtime“: Zeitungen und Magazine von Apple im Abo. Apple präsentierte auf seinem Special-Event im Steve Jobs Theater am heutigen Abend unserer Zeit einen neuen Aboservice für Zeitungen und Magazine. Tim Cook stellte ein Update für „Apple News“ in Aussicht, das mit seinem Namen für den Aboservice herhalten wird. Magazine wie National Geographic, Billboard oder The New Yorker werden Teil von Apple News+. Denn so nennt das Unternehmen den Service, über den Sie auch Abonnements abschließen können.

Vor einiger Zeit kaufte Apple den Anbieter „Texture“ auf. Der bot einen Service zum Abonnieren von digitalen Magazinen an. Allerdings gab es das Angebot von Texture lediglich in Nordamerika.

Abruf über Apple-News-App

Sie können die Angebote aus den Magazinen im Rahmen von Apple News abrufen. Sie greifen also auf die Gratis- und Kaufinhalte gleichzeitig zu. Auch werden Ihnen Vorschläge auf Inhalte gemacht aus Magazinen, die Sie kaufen können. Wenn Sie ein Abo besitzen, können Sie die Inhalte direkt abrufen und dann auch einfach über die App in den Inhalten navigieren. Die letzten Ausgaben Ihrer abonnierten Magazine werden automatisch heruntergeladen.

Magazine wie Popular Science sind Teil von Apple News+ (Bild: Apple)

Apple betont, dass die Inhalte auf Apple News aufgewertet werden, weil die Anbieter animierte Cover nutzen und so zum Leben erwecken. Auch bekommen Sie eigene Typographie, speziell für iPhone, iPad und Mac entwickelt.

Preise und Verfügbarkeit

Apple wird zu Beginn des Service 300 Magazine in sein Angebot aufnehmen, aus den unterschiedlichen Bereichen: Gesundheit, Wissenschaft, Sport, Politik, Freizeit und andere mehr. Das Angebot richtet sich zunächst nur an Kunden in den USA und Kanada, auch in Englisch und Französisch. Australien und Großbritannien erhalten den Service „später im Jahr“. Das Angebot kostet 9,99 US-Dollar, und zwar für die gesamte Familie. Alle Ihre Familienmitglieder können auf alle Inhalte zugreifen, mit eigenen Vorschlägen und Favoriten.

Apple News+ beachtet Privatsphäre

Apple verriet außerdem, dass die Algorithmen, wie bei Fotos und Musik nur lokal auf Ihrem Gerät gemacht werden. Inhalte werden auf Ihr Gerät (iPhone, iPad, Mac) heruntergeladen und nur dort errechnen die Algorithmen Ihre Favoriten und Vorschläge. Das Unternehmen weiß nicht, welche Inhalte Sie lesen und auch Werbetreibende wissen es nicht. Denn Apple unterbindet das Tracking innerhalb der App, sodass bspw. die Werbung in National Geographic unabhängig von derjenigen in anderen Magazinen und Zeitungen sein wird.

Der neue Service heißt Apple News+ (Bild: Apple)

Diese Magazine machen mit

Insgesamt sollen 300 Magazine und Zeitungen zum Start dabei sein. Einige davon führen wir nachfolgend auf. Sie sind Teil von Apple News+.

Time

Vogue

People

billboard

National Geographic

Popular Science

Los Angeles Times

Wall Street Journal

Sie erhalten eine Übersicht Ihrer abonnierten Zeitschriften und Zeitungen in der News-App (Bild: Apple)

Aufregung im Wasserglas

Vor dem Event gab es Aufregung um den Service. Apple wolle zu 50 Prozent am Umsatz beteiligt werden, hieß es. Der Furor entpuppte sich jedoch nur als Sturm im Wasserglas. Denn der iPhone-Hersteller verlängerte nach der Übernahme nur die Verträge mit vorhandenen Verlagen. Die sahen bereits zu „Texture“-Zeiten eine Umsatzbeteiligung von 50 Prozent vor. Deutlich mehr als Apple sonst an Apps und Services mitverdient.

