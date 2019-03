25.03.2019 - 18:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.03.2019 - 18:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple Card (Bild: Apple)

Apple hat auf seinem Frühjahrsevent eine neue Dienstleistung angekündigt, die auch im realen Leben eingesetzt werden kann. Die Apple Card ist eine Kreditkarte, die mit dem iPhone verbunden ist. Sie wird auch als physische Karte angeboten - aus Titan.

Kunden, die die Apple Card nutzen wollen, können diese auf dem iPhone beantragen und bei positiver Prüfung nutzen. Die Karte letzt sich überall auf der Welt nutzen und mit allen Apple-Geräten. Die App dazu zeigt, wie hoch der Schuldenstand ist, was man gekauft hat und wann der Betrag fällig ist. Damit soll verhindert werden, dass sich Nutzer verschulden, weil sie den Überblick verlieren.

Die Karte gibt es aber auch als Hardware - aus Titan. Eine Kartennummer, ein CCV oder einen Namen ist nicht aufgedruckt. Die Information ist ausschließlich auf dem Chip gespeichert und in der Wallet App.

Kryptische Händlernamen sind bei Apple in Ding der Vergangenheit. Mit Maschinenlernen versucht der Dienst, echte Namen in den Kontoauszug zu bringen und listet auch auf der Karte auf, wo man etwa gekauft hat. Zudem sollen die unterschiedlichen Transaktionen farblich hervorgehoben werden, damit Supermarkteinkäufe unterschieden werden können von Kinotickets und ähnlichem. Apple bildet auch Graphen ab, um zu zeigen, wie sich die Ausgaben im Zeitverlauf entwickeln.

Die Kreditkarten werden in der Hardware verschlüsselt gespeichert. Mit Face ID und Touch ID werden die Transaktionen abgesichert. Apple erfährt nicht, was der Nutzer gekauft hat und wieviel er bezahlt hat.

Cashback gibt es auch - Daily Cash nennt Apple die Rückvergütung, wenn mit der Karte bezahlt wird. Die Rückvergütungen erfolgen täglich und sie können auch genutzt werden, um damit wiederum einzukaufen. Nutzer erhalten 2 Prozent Rabatt auf alle Einkäufe, die mit der Karte gekauft wurden. Wer bei Apple etwas kauft, erhält 3 Prozent Cashback. Wer mit der physischen Kreditkarte zahlt, erhält nur 1 Prozent Cashback.

Es handelt sich um eine echte Kreditkarte, wobei Apple eine Funktion eingebaut hat, mit der der Nutzer selbst entscheiden kann, wieviel er monatlich zurückzahlen will. Die anfallenden Zinsen werden ebenfalls eingeblendet. Der Nutzer kann zum Beispiel auch einstellen, dass das Konto in bestimmten Zeitabständen ausgeglichen wird. Für die Apple Card fallen keine Gebühren an, weder bei der Benutzung im Ausland noch in anderen Bereichen. Auch Strafen für vergessene Rückzahlungen gibt es nicht.

Apple hat mit Goldman Sachs und Mastercard kooperiert um die Apple Card ins Leben zu rufen. Damit wird die Karte praktisch überall auf der Welt akzeptiert. Leider wird die Karte erst einmal nur in den USA ab Sommer 2019 angeboten.

