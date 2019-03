Google Stadia und Microsoft xCloud sollen künftig Games in hoher audiovisueller Qualität via Stream auf Smartphones und Tablets holen – in Echtzeit und spielbar wie auf einer heimischen Konsole. Apple backt gänzlich andere Brötchen und setzt auf exklusive Inhalte: Mit Apple Arcade kann man künftig gegen eine monatliche Gebühr einen Schwung ausschließlich für Apple entwickelter Spiele auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV herunterladen und spielen. Das kündigte Apple im Rahmen seines „It’s showtime“-Events an.