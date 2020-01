Apple bringt zweite Entwickler-Beta von iOS 13.3.1

Apples Entwickler arbeiten wieder und haben nach einem Monat Weihnachtspause die neuesten Aktualisierungen der Betriebssysteme von Apple veröffentlicht. Zunächst erscheinen diese nur für Entwickler, in wenigen Tagen dürften aber auch die Versionen für öffentliche Betatester da sein.

Die wichtigste Neuerung wird vermutlich ein Bugfix für die fehlerhaften Kommunikationsbeschränkungen von Chatfunktionen sein, die es einigermaßen gewitzten Anwendern erlaubt, die Restriktionen auf der derzeitigen iOS 13.3-Version einfach zu umgehen. Das gilt natürlich für iPadOS gleichermaßen. Die Beta 1 wurde noch vor Weihnachten am 17.12.2019 veröffentlicht.

Dazu darf nur ein Gesprächspartner nicht in den Kontakten gespeichert sein. Der Empfänger, der von solchen Personen eine solche Nachricht bekommt, kann diesen ins Adressbuch aufnehmen und fortan mit ihm kommunizieren - über iMessage, SMS oder gar FaceTime.

Was fehlt, ist die Aufforderung nach dem Elternpasswort beim Eingang einer solchen Nachricht. Der Fehler wurde weder von Apple noch von den Betatestern von iOS 13.3 und iPadOS 13.3 entdeckt und gelangte so in die finale Version der beiden Betriebssysteme.

Auch die anderen Betriebssysteme bekommen Updates

Außerdem gibt es neue Entwickler-Betas von macOS Catalina 10.15.3, watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1. In wenigen Tagen dürfte auch die öffentliche Beta von iOS 13.3.1 und iPadOS 13.3.1 sowie Catalina und tVOS erscheinen. Meist geschieht dies ein oder zwei Tage später.

Die neuen Betriebssysteme können Over-the-Air herunter geladen, sofern ein entsprechendes Zertifikat auf dem Rechner oder Mobilgerät installiert wurde. Auf Produktivumgebungen sollten solche Betas nicht installiert werden.



