Apple hat die nächste Beta-Runde eingeläutet und die macOS 12.2 Beta 2 veröffentlicht. Das Mac-Betriebssystem bietet nur wenige Verbesserungen, doch nervige Probleme werden behoben. So kann das Display der neuen MacBook Pro beim Scrollen seine Qualitäten ausspielen und bei 120 Hertz arbeiten. Butterweiches Scrolling ist das Ergebnis. Bei der aktuellen macOS-Version geht das noch nicht.

Zudem wurde eine neue Musik-App veröffentlicht, die nativ für das Betriebssystem entwickelt wurde. Apple hatte die Music-App mit macOS Catalina 2019 vorgestellt. Sie ist der Ersatz für die iTunes-App und funktioniert fast genauso auf den anderen Plattformen des Herstellers. Der große Nachteil: Es handelt sich eigentlich um eine Art Web-App, die ihre Inhalte wie ein Browser anzeigt und ist dementsprechend recht langsam. Apple hat nun seine Strategie überdacht und mit macOS Monterey 12.2 kommen größere Änderungen auf die Nutzer:innen zu.

Die Änderung wirkt sich vor allem auf die Performance der Suchfunktion in der Musik-App aus. Diese ist nun wesentlich höher. Auch beim Blättern in den Suchergebnissen und den anderen Seiteninhalten macht sich die neue Technik bemerkbar. Das Scrollen ist merklich flüssiger geworden, heißt es in dem Bericht von 9to5Mac. Im Vergleich zur ersten Beta soll das Scrolling bei der Music-App nach Angaben von 9to5Mac nun flüssiger laufen.

Die neue macOS 12.2-Beta trägt die Build-Nummer 21D5039d und kann über Apples Developer-Sektion heruntergeladen oder auf Macs mit dem passenden Zertifikat auch over-the-air heruntergeladen werden.

Hast du die Beta ausprobiert und weitere Erkenntnisse? Dann schreibe doch gerne etwas unterhalb dieser Nachricht, wir sind gespannt.

