Apple aktualisiert den Apple Store: Neues Design und weitere Neuerungen

Regelmäßig befüllt Apple den Online-Store mit neuen Produkte und nimmt ihn dazu vom Netz. Gestern gab es zwar auch neue Produkte wie das neue Magic Keyboard oder die neuen Grafikmodule für den Mac Pro, aber später ging er ein weiteres Mal offline.

Apples Online-Store ist ab sofort leichter zu finden

Apples Website informiert dich nicht nur über die neuesten Produkte, sondern du kannst sie dort direkt kaufen. Allerdings versteckt sich diese Möglichkeit hinter mehreren Klicks. Entweder findest du den „Kaufen“-Button auf den Produktseiten oder du klickst eine Kategorie an und wählst dort „Zubehör“ an, um in den Store zu gelangen.

Mit dem Update erleichtert dir Apple den Zugang zum Store. Eigens dazu siehst du ab sofort in der Navigationsleiste neben dem Apple-Logo den neuen Karteireiter „Store“, der dich zu einer völlig neuen Ladenansicht führt. Dort erhältst du nicht nur Hinweise zu aktuellen Aktionen wie dem „Back to College“-Programm, sondern kannst auch das Apple-Produkt auswählen, das du kaufen möchtest. Alternativ kannst du auch einfach das gesamte Zubehör durchstöbern. Als kleine Hilfe bietet dir das Unternehmen an, dass du auch online eine Specialist kontaktieren und deine Einkaufspläne besprechen kannst, um etwa das richtige iPhone-, iPad- oder Mac-Modell für dich zu finden.

Auf der neuen Seite erklärt dir Apple zudem, wie du mehr aus deinen Käufen herausholen kannst, indem du etwa Apple Pay nutzt, Apple One abonnierst oder an einer virtuellen „Today at Apple“-Session teilnimmst. Damit ähnelt die Browseransicht mehr und mehr der App-Store-App, die seit Jahren für das iPhone und iPad verfügbar ist.

Was hältst du von den Neuerungen? Machen sie dir den Einkauf bei Apple deutlich leichter oder sind sie für dich uninteressant, da du ohnehin die App-Store-App verwendest? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

