Netflix-Neuzugänge im August 2021: Diese Filme und Serien erwarten dich – Birds of Prey und mehr

Auf Netflix warten wieder zahlreiche Neuerscheinungen auf dich. Neben den neuen Netflix-Originalen wie „Die Professorin“ mit Sandra Oh („Killing Eve“) oder dem Witch-Anime „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ darfst du dich auch über das Streaming-Debüt des Harley-Quinn-Films „Birds of Prey“ mit Margot Robbie freuen.

Kleines Extra: Mit nur einem Klick auf den Titel gelangst du bei den meisten Filmen und Serien direkt auf Netflix. Um weitere Informationen zu erhalten, haben wir dir auch Links auf die Filmdatenbank IMDB angefügt.

Netflix: Neue Serien im August 2021

► 03. August

► 04. August

► 06. August

► 08. August

► 09. August

Shaman King, Staffel 1 (Anime-Serie, 2021-, IMDb)

► 10. August

Untold, Staffel 1 (Doku-Serie, 2021-)

► 11. August

Bake Squad, Staffel 1 (Reality-TV, 2021-, IMDb)

► 12. August

► 13. August

► 20. August

Die Professorin, Staffel 1 (Comedy-Serie, 2021-, IMDb)

Everything will be fine, Staffel 1

► 25. August

► 26. August

Edens Zero, Staffel 1 (Anime-Serie, 2021-, IMDb)

► 27. August

Titletown High, Staffel 1 (Reality-TV, 2021-)

► 31. August

► bisher ohne Starttermin

Netflix: Neue Filme im August 2021

► 03. August

► 06. August

► 09. August

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (Action/Komödie, 2020, IMDb)

Just Mercy (Biografie/Drama, 2019, IMDb)

► 10. August

► 11. August

► 12. August

► 13. August

► 18. August

► 20. August

► 23. August

► 25. August

► 27. August

Hinweis: Die genannten Termine können sich jederzeit ändern. Die offiziellen Informationen findest du auf der jeweiligen Unterseite auf Netflix.

