22.01.2019 - 09:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf Apples Website findet sich nur noch ein letzter Hinweis ... (Bild: Apple)

Lange ist es her. Bereits im September 2017 stellte Apple gemeinsam mit dem iPhone X und dem iPhone 8 (Plus) die Ladematte AirPower vor. Diese soll deutlich besser als alle bisherigen Qi-Ladegeräte sein, hat aber einen Haken: Seit der Enthüllung wurde es sehr ruhig und nahezu alle Hinweise entfernte Apple von der offizieller Website. Erst kürzlich berichteten wir, dass weiter an der Matte gearbeitet wird und diese Informationen wurden nun nochmals bestätigt.

Vor etwa eineinhalb Jahren kündigte Apple sowohl ein drahtloses Ladecase für die AirPods als auch die Ladematte AirPower an. Von beiden Accessoires fehlt jedoch noch immer jede Spur. Im Dezember 2018 kam neue Bewegung durch veröffentlichte Patente und Insiderinformationen in die Thematik. Nun meldete sich auch die DigiTimes zurück und will aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass sich Apples Ladematte bereits in Produktion befinden soll, nachdem Probleme für eine große Verzögerung gesorgt haben. Diese soll Apple jedoch in den Griff bekommen haben. Durch die laufende Produktion könnte dem Bericht zufolge die Veröffentlichung unmittelbar bevorstehen.

Apple hält an AirPower fest

Einige Experten nahmen bereits an, dass Apple AirPower abgeschrieben hat und nie veröffentlichen wird. Natürlich entfernte das Unternehmen nahezu alle Hinweise von der Website, aber noch mit dem iPhone XS und auch dem später gestarteten iPhone XR legt man einen Flyer bei, der ebenfalls auf AirPower verwies. Gleiches gilt übrigens auch für das kürzlich erschienene Smart Battery Case. Auch hier wird auf die Lademöglichkeit via AirPower aufmerksam gemacht.

Eine Veröffentlichung könnte jederzeit und ohne großes Ankündigung erfolgen. Schon mehrfach hatte Apple verschiedenes Zubehör wie die AirPods oder das eben genannte Smart Battery Case kurzfristig veröffentlicht. Allerdings ist noch eine weitere Frage offen: Wie viel wird AirPower kosten? Experten gehen von einem Preis zwischen 120 Euro und 200 Euro aus. Was denken Sie?

