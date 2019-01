13.01.2019 - 13:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



13.01.2019 - 13:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Es gibt ein neues Gerücht, nach dem die Produktion der kabellose Ladematte AirPower unmittelbar bevorsteht. ChargerLab behauptet, dass der Hersteller Pegatron am 21. Januar mit der Serienproduktion beginnt und Zulieferer Luxshare Precision schon die Einzelteile baut.

ChargerLab hat dieses Wochenende auf Twitter veröffentlicht, dass eine "glaubwürdige Quelle in der Lieferkette" verraten hat, dass die AirPower-Produktion bald in Gange ist.

Der Zulieferer Luxshare ist ein Partner von Apple, der derzeit AirPods und USB-C-Kabel für das Unternehmen herstellt. Interessanterweise berichtete Bloomberg letztes Jahr, dass Pegatron Apples Partner auf AirPower sein würde. Es ist jedoch möglich, dass Luxshare die Komponenten bereitstellen kann, während Pegatron die Montage übernimmt.

In einem zweiten Tweet von ChargerLab wird auch darüber berichtet, dass Pegatron am 21. Januar mit der Serienproduktion beginnt. Die Ladematte soll drei Spulen enthalten, so dass drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können - beispielsweise ein iPhone, eine Apple Watch und das Gehäuse der AirPods, wobei dieses noch nicht auf den Markt ist. Es gibt zwar zahlreiche Nachrüst-Optionen für die bestehende Transportbox derAirPods, mit der diese kabellos geladen werden kann, aber das Originalzubehör von Apple fehlt noch.

Wie bei den meisten AirPower-Gerüchten lohnt es sich, diesem mit etwas Skepsis zu begegnen. ChargerLab hat in der Vergangenheit die Markteinführung von Apple-Zubehör in vielen Fällen korrekt vorhergesagt, in einigen Details lag die Website aber auch grundlegend falsch.

Apple hatte ursprünglich beim iPhone X Event 2017 behauptet, dass AirPower 2018 auf den Markt kommen würde.

