Stromspar-Displays sollen bei allen iPhone 13 Pro Standard werden

Apple soll beim iPhone 13 eine neue Display-Technik einsetzen, die Low Temperature Polycrystalline and Oxide Display (LTPO) heißt. Damit soll der Strombedarf der Bildschirme massiv gesenkt werden. Apple setzt diese Technik schon seit der Apple Watch 5 bei Smartwatches ein, nun soll sie auch beim Smartphone Einzug halten.

Das behauptet zumindest der Analyst Ross Young, der davon ausgeht, dass Apple LTPO nicht nur bei einem iPhone 13-Modell, sondern bei allen Pro-Modellen verbauen wird.

Ross Young ist bei Display Supply Chain Consultants beschäftigt, die sich mit den Bildschirm-Lieferketten großer Unternehmen beschäftigen. Nach seiner Einschätzung wird sich bis 2023 diese Technik auf dem Markt durchgesetzt haben. Samsung wird die Displays bauen, heißt es gerüchteweise.

Was kann LTPO eigentlich und was ist der Unterschied zu OLED?

Zunächst einmal ist LTPO eine Sub-Technologie von OLED-Bildschirmen. Apple wird also weiterhin OLEDS in den iPhone-Pro-Modellen mit ihren hohen Schwarzwerten verbauen. Gegenüber klassischen OLED-Bildschirmen verspricht die neue Technik aber variable Bildwiederholfrequenzen. Die Software steuert dabei das Display bedarfsgerecht an und reduziert oder erhöht die Frequenz. Niedrige Frequenzen bedeuten einen niedrigen Energiebedarf, weshalb Apple die Technik auch besonders vorteilhaft in der Apple Watch mit ihrem Always-On-Display verwendet. Im Zweifelsfall muss der Bildschirm dabei nur einmal pro Sekunde aktualisiert werden, um den sich bewegenden Sekundenzeiger darzustellen.

Das iPhone 13 Pro und seine Geschwister werden vermutlich wie jedes Jahr Anfang Herbst vorgestellt.

