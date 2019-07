19.07.2019 - 14:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor wenigen Tagen hat sich 1Password-Entwickler AgileBits heftige Kritik seitens seiner Anwender eingefangen. Das Unternehmen hatte eine wichtige Funktion aus der kostenfreien Version seines iOS-Passwort-Tresors entfernt – zahlende Abonnenten hingegen konnten diese weiterhin nutzen. Darauf folgte ein Schlagabtausch zwischen dem Entwickler und verärgerten Nutzern – das war mehr als nur ein Kommunikationsproblem. Nun rudert man bei AgileBits zurück.

Es muss nicht alles in die Cloud. 1Password bot daher lange Zeit eine Funktion an, um Passwörter auch in einem lokalen „Tresor“ abzulegen, ganz ohne Not zum Synchronisieren. Bis vor Kurzem stand das Feature allen Nutzern zur Verfügung, aber mit einem Update änderte sich dies: es konnten keine neuen Tresore mehr angelegt werden. Vielmehr verlagerten die Entwickler besagte Funktion in das 1Password-Abo, was Ärger seitens der Nutzer entfachte. Sie empfanden das Vorgehen als Trick der Entwickler, um mehr Abos zu verkaufen. An sich ist dies bei korrekter Umsetzung nicht verwerflich, aber das Streichen einer wichtigen Basisfunktion gepaart mit schlechter Kommunikation ging dann wohl doch zu weit.

AgileBits rudert zurück

Nach teils heftiger Kritik (siehe Reddit) und unglücklicher Unternehmenskommunikation (via AgileBits-Supportforum) stellten die Entwickler nun ein weiteres Update bereit. Dieses Update schaltet den lokalen Tresor wieder für alle Anwender der 1Password-App frei, die zuvor 1Password 4 für iOS oder die Pro-Funktionen per In-Kauf erworben haben. Neue Nutzer müssen hingegen ein Abo abschließen.

