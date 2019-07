Bis vor kurzem konnten Sie 1Password am iPhone oder iPad noch in der Weise nutzen, dass Sie lokal einen Tresor für Ihre Passwörter einrichten konnten, auch ohne diesen zu synchronisieren.

Jetzt allerdings bietet die App am Smartphone und Tablet nicht mehr die Möglichkeit, einen Tresor anzulegen. Sie müssen auf die Cloud von AgileBits ausweichen und ein Abo abschließen. So scheint es zumindest.

Dass die Nutzer darüber nicht erfreut sind, ist klar. In einer Zeit, in der „Shitstorms“ zum Zeitgeschehen gehören, wird sich schnell aufgeregt. Tatsächlich wirkt es aber an dieser Stelle so als wollte der Entwickler auf diesem Weg mehr Abos verkaufen.

Die Forderungen mancher Apple-Fans gehen so weit, dass der iPhone-Hersteller anfangen sollte den Entwickler zu überwachen.

Ein Nutzer startete eine Diskussion dazu im Support-Forum des Entwicklers. Im Verlauf ergibt sich eine Situation, in der man davon sprechen muss, dass sie aus der Perspektive der Unternehmenskommunikation zumindest „unglücklich“ war.

Das Gespräch ging mit einigen Beteiligten von AgileBits hin und her. Der Nutzer wollte wissen, wann das Unternehmen denn angekündigt hätte, diese Funktion aus der App entfernt zu haben. Es meldete sich das Lars Olsson mehrfach zu Wort, der auf der Firmen-Webseite lediglich als „Haus-Elf“ bezeichnet wird. Dieser antwortete zunächst, dass die Zahl der 1Password-Nutzer mittlerweile so groß sei, dass bei Änderungen gleich welcher Art immer einige Nutzer ein Problem damit hätten.

„We've got a user-base that's a sufficient size now that any change we make will affect at least a few people's workflow -- and they notice.“

Die Frage, ob der Entwickler den Wegfall der Funktion denn kommuniziert habe, ignorierte Olsson zunächst, weshalb der Nutzer insistierte. Deshalb legte Olsson nach:

„@gross - sorry for not explaining more clearly: what I said by quoting your statement was that it's not the case the change was "not mentioned in the hopes nobody had a workflow that would make them notice this right away" -- as I said, we're quite aware people will notice ANY change we make. :)“