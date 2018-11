05.11.2018 - 17:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.11.2018 - 17:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während nahezu alle Mac-Modelle über USB-C-Anschlüsse verfügen, hat nun auch das frisch vorgestellte iPad Pro den praktischen Allround-Anschluss erhalten. Über diesen lassen sich externe Displays betreiben und weitere Geräte anschließen, da Port jedoch nicht ständig belegt ist, bietet der Zubehörhersteller Hyper nun das erste USB-C-Hub für das iPad Pro an und erweitert damit die Funktionen deutlich.

Erst in der letzten Woche kündigte Apple das neue iPad Pro an. Dieses geht nicht nur in Sachen Design neue Wege, sondern besitzt auch einen neuen Anschluss. Apple setzt ab sofort nicht mehr auf einen Lightning-Port, sondern hat stattdessen einen USB-C-Anschluss verbaut. Dieser öffnet neue Möglichkeiten wie etwa den Anschluss eines externen Displays und mehr. Passend dazu bietet Zubehörexperte Hyper nun ein erstes USB-C-Hub an, um die Funktionen nochmals zu erweitern. Dabei kommt ein spezieller Adapter zum Einsatz, der das iPad „umklammert“ und das Hub damit an Ort und Stelle hält, ohne dass es verrutscht oder gar abbricht.

HyperDrive als praktische Erweiterung

Wie schon beim MacBook und MacBook Pro hat Apple auch beim iPad Pro einige Funktionen und Steckplätze entfernt und bietet stattdessen Adapter an. Mit dem USB-C-Hub von Hyper erhalten Sie ein vergleichsweise günstiges All-in-One-Zubehör. Damit holen Sie nicht nur den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zurück, sondern können auch SD- sowie MicroSD-Karten an das iPad Pro anschließen. Auch Ein USB-A-Port ist vorhanden. Für den stetigen Stromfluss können Sie via USB-C ebenfalls eine Ladequelle anschließen. Darüber hinaus verfügt das Hub über einen HDMI-Port, der die 4K-Ausgabe auf einem externen Gerät unterstützt.

Das HyperDrive-USB-C-Hub wird ab Dezember 2018 für das iPad Pro im Handel verfügbar sein. Wenn Sie sich jetzt vorab registrieren, erhalten Sie 50 Prozent Rabatt auf das Hub. Später wird es zu einem Preis von rund 100 US-Dollar zu haben sein.