(Bild: Hersteller)

Todoist: Dinge erledigen

Aufgabenverwaltungen gibt es viele, auch viele gute. Todoist ist aber eine derjenigen, die eine immense Integration in super viele andere Apps bietet. Sie können aus Ihrer Umgebung zur Unternehmenskommunikation heraus in Slack Aufgaben in Todoist anlegen oder Sie nutzen Schnittstellen in diversen E-Mail- und Notizen-Apps und vielen anderen mehr. Auf diese Weise können Sie super schnell Aufgaben erstellen, ohne sich aus den gewohnten Arbeitsumgebungen zu entfernen. Darüber hinaus ist Todoist für viele Plattformen verfügbar (iOS, Android, macOS, Windows, Browser).