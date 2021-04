Bis zu 150 Euro sparen: Großer Apple-Sale mit Mac mini, Apple Watch 6 und MacBook Air

Falls du zu den Bastlern gehörst, kannst du dir eine Kingston 1 TB-SSD zum Aufrüsten zum halben Preis sichern. Es handelt sich dabei um die Kingston A2000 mit PCIe M.2 80mm, die es jetzt für 85 statt 156 Euro gibt.

Cyberport bietet jetzt folgende M1-Macs im Apple-Sale günstiger: Das MacBook Air mit M1-CPU, 16 GB RAM, 512GB SSD und 8 Core-GPU in Space Grau (Build To Order) gibt es für 1479 Euro statt 1629 Euro sowie den Mac mini mit M1-CPU, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, den es für 699 statt 799 Euro gibt. Auch für die Apple Watch Series 6 gibt es ein reduziertes Angebot. In den Cyberdeals findet man eine Variante mit GPS, 40mm Aluminiumgehäuse in Gold mit dem Sportarmband in Sandrosa für 389 satt 429 Euro.

Cyberport hat in dieser Woche wieder ein paar „Evergreens“ im Angebot. Dazu gehört das WD My Cloud Home Duo mit 4 TB zum Preis von 229 Euro und die Netatmo Wetterstation mit einem zusätzlichen Innenmodul für 165 statt 220 Euro.



2 /2

Stöbern lohnt sich wie immer auch im Smarthome-Bereich, da bekommst du jetzt ein paar echte Schnäppchen. Allerdings solltest du bei manchen Angeboten nicht zu lange überlegen. Bei einigen Angeboten handelt es sich um Rest-Exemplare – wenn die weg sind, endet die Aktion. Ein paar weitere interessante Deals aus dem Apple-Sale haben wir für dich zusammengesucht:

Angebote Apple-Sale und Cyberdeals

► MacBook Air 13,3 Zoll 2020 M1/16/512GB SSD 8C GPU jetzt für 1479 statt 1629 Euro

► Mac mini 2020 M1 Chip 8 GB 256 GB SSD MGNR3D/A jetzt für 699 statt 799 Euro

► Cyberdeal Kingston A2000 1 TB NVMe PCIe SSD M.2 - 80mm jetzt für 85 statt 156 Euro

► Apple Watch Series 6 mit GPS, 40mm Alu und Sportarmband Rosa für 389 satt 429 Euro

► WD My Cloud Home Duo 4 TB persönlicher Cloudspeicher jetzt für 229 statt 250 Euro

► Netatmo smarte Wetterstation mit zusätzlichem Innenmodul jetzt für 165 statt 220 Euro

► Microsoft Office Home & Student 2019 (zum Download) jetzt für 119 statt 149 Euro

►360 S7 - Saugroboter mit Wischfunktion, App-Steuerung in Weiß jetzt für 279 statt 399 Euro

► Conceptronic Webcam Amdis mit 720p (HD) jetzt für 25 statt 40 Euro

► Zur Übersicht alle Cyberdeals