HomeKit-Update für Arlo Ultra und Netatmo Wetterstation veröffentlicht

Netatmo Wetterstation

Seit Jahren verkauft Netatmo bereits Wetterstationen für Ihr Smart Home. Wie das Unternehmen nun bekanntgab, ist ab sofort ein Update für Modelle ab Oktober 2016 verfügbar, das die HomeKit-Unterstützung nachreicht. Konkret bedeutet das, dass die Stationen V3 nun mit Siri gesteuert werden können, während ältere Modelle keine neue Software erhalten. Welche Version Sie besitzen, können Sie in den Einstellungen der Netatmo-Weather-App nachsehen.

Unterstützt Ihre Wetterstation HomeKit, dann können Sie ab sofort Siri nach der Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, dem Luftdruck oder dem allgemeinen Wetter fragen und erhalten in Echtzeit vor Ort gemessene Werte. Daneben können Sie die Wetterstation in HomeKit-Automationen einbinden, sodass beispielsweise Ihre Hue-Licht blau leuchtet, wenn das CO2-Level in Ihrer Wohnung zu hoch ist. Temperaturen sowie die Luftfeuchtigkeit können hingegen (noch) nicht als Auslöser verwendet werden.

Produkthinweis

Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Amazon Alexa & Apple HomeKit, Hygrometer, Luftqualität, NWS01-EC Preis: 150,00 €

Arlo Ultra

Neben Netatmos Wetterstation dürfen sich auch Käufer der 4K-Sicherheitskamera Arlo Ultra über die HomeKit-Unterstützung freuen. Während andere Kamera-Modelle schon längst vom Hersteller mit einem entsprechenden Update versorgt wurden, können nun auch Besitzer des High-End-Modells das Livebild in der Home-App einsehen und die Kamera in Automationen einbinden, sodass beispielsweise ein HomeKit-Licht aufleuchtet, wenn abends eine Bewegung erkannt wird. Zusätzlich können Sie Benachrichtigungen in der Home-App aktivieren, sodass Sie über Bewegungen informiert werden, wenn Sie nicht Zuhause sind.

