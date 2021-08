watchOS 8: Diese 13 Neuerungen solltest du jetzt kennen

Seit ihrer Einführung hat die Apple Watch schon viele Veränderungen durchgemacht. Vor allem die Software unterlag in den Anfangsjahren einem stetigen Wandel, da Apple einige Funktionen unter- oder überschätzte. Dadurch entfernte das Unternehmen etwa die Checks, die eine Art „Vollbild-Widgets“ waren, und ersetzte sie durch ein praktisches Kontrollzentrum. Die Favoritenliste auf der Seitentaste wich schließlich dem App-Dock, das dich schnell in deine oft verwendeten Apps bringt. in watchOS 8 geht es weniger drastisch zu. Stattdessen legt Apple den Fokus auf kleinere Verbesserungen an bekannten Funktionen.

watchOS 8: Kleine Änderungen mit großen Folgen

Es sind die kleinen Dinge, die die Bedienung deutlich verbessern und dir den Alltag erleichtern. Während es an wirklich großen Neuerungen in watchOS 8 mangelt, optimierte Apple das Betriebssystem in zahlreichen Bereichen und führt sogar neue Apps ein, die längst überfällig waren. *Hust* Kontakte *Hust*

Apple verbessert mit dem Update die Audiosteuerung, die sich über das Kontrollzentrum einsehen und anpassen lässt – wie am iPhone. Daneben bohrt Apple auch die Funktionen des Always-On-Displays auf, sodass nicht mehr nur Zifferblätter unterstützt werden. Natürlich dürfen auch die obligatorischen Workouts nicht fehlen, die mit jedem Update hinzugefügt werden.

Zudem ersetzt Apple das Atmen-Feature durch die neue Achtsamkeits-App, die dir nicht mehr nur zum Durchatmen verhelfen soll, sonder auch für Meditationen genutzt werden soll, um zu „Reflektieren“. Passend dazu gibt es neue Animationen zur Visualisierung. Apropos Atmung: Die Apple Watch kann mit watchOS 8 auch deine Schlafatmung berechnen und dir Trends mitteilen.

Dies ist nur ein Bruchteil der Neuerungen von watchOS 8. Einige ganz besondere Features erklären wir dir in unserer Galerie. Welche Funktion findest du am besten? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Aluminiumgehäuse Space Grau, Sportarmband Schwarz 424,90 €

Anzeige