Apple Watch: Neue Beta zu watchOS 8 löst nerviges Speicherproblem

Die Apple Watch Series 3 ist seit einigen Monaten ein Problemkind in Apples Portfolio. Der Prozessor kann nicht mehr schritthalten und auch im Bezug auf den Speicher ist die Smartwatch in die Jahre gekommen. Dennoch verkauft Apple das Modell weiterhin als günstiges Einsteigermodell und unterstützt es daher auch weiterhin mit watchOS 8. Die Hardware macht jedoch auch der Software zu schaffen.

watchOS 8: Dritte Beta löst Speicherplatzproblem bei Apple Watch 3

Der normalen Apple Watch Series 3 stehen lediglich 8 GB Speicher bereit, während das LTE-Modell mit 16 GB daherkommt. 8 GB sind nicht viel und werden schnell durch Bilder, Apps, Musik oder Podcasts gefüllt, sodass die Installation von Updates zur Tortur geworden ist. Nutzer:innen können neue Softwareupdates nicht mehr einfach installieren, sondern mussten stets ein Backup durchführen und dann die Apple Watch erst entkoppeln, bevor sie wieder verbunden wurde. Nachdem Update stand noch die Wiederherstellung des Backups an. Ein ziemlich zeitraubender Prozess. Sogar Apple gab diesen Weg als Übergangslösung an, was den Unmut der Nutzer nur vergrößerte.

Mit der dritten Beta zu watchOS 8 gibt es allerdings große Hoffnung, dass Apple eine bessere Lösung parat hat. Wie das Unternehmen auf der Entwicklerplattform zur Veröffentlichung mitteilt, kannst du ab sofort auch Updates durchführen, obwohl weniger als 500 MB Speicher frei sind.

Keine Informationen zur Funktionsweise

Details nennt Apple zwar nicht, aber es ist davon auszugehen, dass die Apple Watch kurzzeitig Daten auf das iPhone oder in die iCloud auslagert, um die Installation ohne Entkoppeln und Wiederherstellen in die Wege zu leiten. Ob Apple zukünftige weitere Funktionen zur Speicheroptimierung in watchOS integriert, bleibt abzuwarten.

