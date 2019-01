Apple Watch im Sport Loop eingewickelt (Bild: TheLastMtnDew via Reddit)

Trick 17: So schützt das Sport Loop die Apple Watch vor Kratzern. Haben Sie eines der Sportarmbänder von Apple mit Klettverschluss? Dann können Sie Ihre Smartwatch im Zweifelsfall ein bisschen besser vor Kratzern schützen. Es ist eine einfache Lösung und trotzdem genial, die nun ein Nutzer auf der Plattform Reddit vorstellte.

Sie sind vielleicht in einer Umgebung, in der Sie die Apple Watch lieber nicht tragen wollen oder vielleicht nicht dürfen. Beispielsweise bei einer Prüfungssituation an Schule oder Universität.

Apple Watch mit dem Sport Loop vor Kratzern schützen

Wenn Sie nun die Apple Watch vor Kratzern schützen wollen, können Sie dies ganz einfach mit dem Sport Loop tun, wie der Nutzer TheLastMtnDew vor kurzem auf Reddit mit einem Foto zeigte.

Legen Sie dazu die Apple Watch ab.

Ziehen Sie dann das Sportloop bis zum Anschlag durch die Schlaufe, sodass das Band auf der Rückseite anliegt.

Wickeln Sie nun einfach das Band weiter auf, so als würden Sie ein Maßband einwickeln.

Am Ende liegt der Klettverschluss an und sie haben Rückseite und das Display geschützt.

Dieses „Paket“ können Sie dann in Ihrer Hosentasche verstauen, oder anderswo.

Wie gefällt Ihnen diese Lösung? Kennen Sie vielleicht weitere Möglichkeiten, Ihre Apple Watch auf die schnelle vor Kratzern zu schützen?

Vorsicht vor dem Milanaise-Armband

Umgekehrt sollten Sie die Watch aber nicht in das Milanaise-Armband einwickeln. Denn dazu gibt es schon seit Oktober 2018 ebenfalls Nutzerberichte, die darauf hinweisen, dass genau dadurch Kratzer am Saphirglas entstehen können.

Eine Möglichkeit, die Sie sich ohnehin überlegen könnten, wäre das Anbringen von Schutzglas, das es von mehreren Herstellern gibt. Je pfleglicher Sie mit der Watch umgehen, desto höher ist der Preis, den Sie bei einem möglichen Wiederverkauf erzielen.

