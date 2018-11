20.11.2018 - 11:00 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



20.11.2018 - 11:00 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Die Apple Watch erfreut sich immer größerer Beliebtheit und mit jedem neuen Modell wird sie vielseitiger und ihr Innenleben kostbarer. Umso wichtiger ist der Schutz des modernen Chronographen, dem sich Artwizz mit dem neuen CurvedDisplay Watch verschrieben hat - ein kaum sichtbares Schutzglas, das Kratzer und Brüche auf dem Apple Watch Display vorbeugt.

Bricht die Glasscheibe einer herkömmlichen Uhr, tauscht man diese aus und alles ist wieder gut. Geht der Bildschirm einer Apple Watch kaputt, handelt es sich um eine wesentlich diffizilere Angelegenheit. Schließlich geht es im schlimmsten Fall um einen Defekt der touch-sensitiven Oberfläche und der darunter liegenden Technik. Besser also, Sie bedecken Ihre Apple Watch mit einer Schutzschicht, die wirkungsvoll genug ist, um das vorzubeugen. Das CurvedDisplay Watch ist genau das: Der komplette Bildschirm der Apple Watch wird bis zum Rand abgedeckt, und das heißt auch über die gebogenen Enden bis zum äußersten Ende des Displays. Der Schutz besteht aus echtem Glas, das über einen Härtegrad von 9H verfügt und Apples Uhr so effektiv vor Kratzern und Brüchen schützt.

Sicht und Gefühl

Bei einem so kleinen und sensiblen Gerät und einer doch eher kleinen Bedienoberfläche fragt man sich natürlich, ob die Bedienung der Apple Watch mit einer Sicherungsschicht nicht beeinträchtigt wird. Die Antwort lautet beim CurvedDisplay Watch eindeutig: Nein. Im Gegenteil. Die Sicht auf den Monitor bleibt unverändert, mit bloßem Auge ist kein Unterschied zu erkennen. Und auch für Ihre Finger fühlt sich nichts anders an. Sie können alles weiter so antippen und schieben wie gewohnt.

Einfach und schnell

Nicht minder wichtig ist das problemlose Anbringen des Displayschutzes. Und auch hier weiß das CurvedDisplay Watch von Artwizz zu überzeugen. Die Haftung an der Oberfläche der Apple Watch ist extrem stark, das Auftragen der Schutzschicht in wenigen Schritten vollzogen. Keine langwierigen Fummeleien, denn das Display Schutzglas schmiegt sich perfekt an den Bildschirm der Uhr an.

Verfügbar ist das CurvedDisplay Watch für die Apple Watch Series 1-3 in den Größen 38 und 42 Millimeter. In der Entwicklung befindet sich auch eine Version für die Series 4, die dem Vernehmen nach sogar wasserfest sein wird. Die derzeit im Shop erhältliche Fassung kostet 19,99 Euro, das CurvedDisplay Watch für die Series 4 wird 29,99 Euro kosten. Erhältlich sind die Apple Watch Display Schutzgläser im Artwizz-Shop.

