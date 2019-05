29.05.2019 - 16:46 Uhr Geschrieben von Mac Life



> (Bild: Fomanu AG) Die beliebte Software Designer 3 von fotobuch.de gibt es für macOS, Windows und Linux. Bis auf wenige Detailfunktionen ist sie unter allen drei Betriebssystemen identisch. Auf der Seite www.fotobuch.de können Sie sie kostenlos herunterladen. <

Überschriften, Bildunterschriften oder ganze Texte sind eine wichtige Ergänzung zu den Fotos im Fotobuch. Erst mit schön gestalteten Texten kommen die Buchseiten richtig zur Geltung. Designer 3 bietet einzigartige Funktionen, um Textfelder anzulegen und professionell zu gestalten.

Designer 3 lässt dem Nutzer alle Optionen offen: Wer nur wenige und nur kurze Texte in sein Fotobuch integrieren will, zieht einfach das Textsymbol auf die Buchseite und tippt nach einem Doppelklick seinen Text ein. Smart-Layout passt die Textbox automatisch an die Textlänge an, sorgt für ein perfektes Layout und die Rechtschreibprüfung macht auf Tipp- und Grammatikfehler aufmerksam. Einfacher geht es nicht!

Fotobuch professionell gestaltet

Designer 3 hat aber bei Bedarf noch viel mehr zu bieten: Texte können in vielen Schriftarten und Schnitten gelayoutet sowie mit Farbe, Ausrichtung, Zeilenabstand und vielem mehr formatiert werden. Diese Texteigenschaften lassen sich auf Wunsch einer Doppelseite, den Innenseiten oder dem gesamten Buchprojekt mit einem Mausklick zuweisen, so dass Texte automatisch einheitlich gestaltet werden. Dabei unterscheidet Designer 3 zwischen Überschriften, Fließtext und weiteren Textkategorien – eine Funktion, die sonst nur professionelle Satzprogramme kennen. Ebenso professionell ist die Möglichkeit, Text um Bilder oder andere Gestaltungselemente herumfließen zu lassen. Längere Texte sind nachweislich in Spalten besser lesbar – bei Designer 3 reicht ein Mausklick, um einen Text zweispaltig zu setzen. Ebenfalls genial: Ist Ihr Text länger oder kürzer als die von Ihnen eingeplante Textbox, so reicht ein Mausklick, um die Textgröße automatisch so verändern zu lassen, dass der Text sich exakt in den Rahmen einpasst. Einfacher als mit Designer 3 kann man Texte nicht setzen!

