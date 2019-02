Schritt 3: Interaktive Layoutvorschläge

Lassen Sie die Maustaste beim Ziehen eines Bildes auf die Seite nicht gleich los, so erscheinen Layoutvorschläge des SmartLayouts freischwebend auf der Seite. Legen Sie das Bild auf den am besten erscheinenden Vorschlag. Ziehen Sie ein Bild einer Seite auf ein anderes, so werden diese getauscht.