Screenshot aus Stardew Valley (Bild: Chucklefish)

Stardew Valley: Der ultimative Spickzettel als Wallpaper. Sie möchten gerne wichtige Tipps und Strategien zum Spiel immer direkt vor Augen haben? Wie wäre es mit einem passenden Bildschirmhintergrund. Den hat ein Nutzer auf Reddit nun in Eigenregie erstellt, für die Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Sie bekommen darüber wichtige Ratschläge für den Mix aus Simulation und Rollenspiel.

Was ist Stardew Valley?

Stardew Valley ist ein Indie-Game, das es zu großer Beliebtheit brachte. Obwohl es bereits im Februar 2016 erschien, wird es noch heute von vielen Fans gespielt, zuletzt auch neu von Nintendo-Switch-Besitzern. SV ist auch am Mac, auf dem iPhone oder iPad spielbar und darüber hinaus auf vielen anderen Plattformen verfügbar.

Bei dem Spiel handelt es sich um einen Mix aus Rollenspiel und Simulation, vergleichbar vielleicht mit Harvest Moon. Als Spieler bauen Sie die Farm Ihres verstorbenen Großvaters aus und schließen Freundschaften zu Bewohnern von Pelican Town. Sie müssen aber nicht nur die Farm bewirtschaften, sondern manchmal auch Kämpfe im Stil von RPG ausfechten.

Tipps und Tricks auf Wallpaper

Damit Sie im Spiel möglichst schnell Erfolge erzielen, hat sich der Reddit-Nutzer „Pikajane“ die Mühe gemacht und einen Bildschirmhintergrund erstellt. Dieses ist organisiert nach den Geburtsdaten der virtuellen Nachbarn aus Pelican Town und zeigt Ihnen, wie Sie mit den Personen am ehesten anbandeln können, schnell zu mehr Beliebtheit kommen, je nachdem, welche „Rohstoffe“ diese mögen und gerne handeln würden, und welche Boni es gibt.

Die Daten entstammen einem weiteren Spickzettel, den der Nutzer Nnie23 auf Reddit angelegt hat. Dieser ist jedoch nicht nach Geburtsdaten sortiert und enthält außerdem auch schwierigere Informationen. So oder so: Selbst wenn Sie Stardew Valley am iPhone oder iPad genießen, können Sie von dem Bildschirmhintergrund am Mac profitieren. Oder Sie drucken sich das Bild einfach aus.

