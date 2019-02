SIP: Systemintegritätsschutz auf dem Mac deaktivieren und aktivieren - so geht‘s. Apple nutzt in macOS seit Version 10.11 alias El Capitan ein Feature namens SIP, das Attacken auf Ihren Mac verhindern soll. Es blockiert Zugriffe auf System-Ordner selbst von Nutzern mit Root-Rechten. Deswegen wird es auch „Rootless“ genannt. So weit, so gut. Doch es gibt Software von Drittanbietern, für die Sie den Systemintegritätsschutz ausschalten müssen, ehe Sie mit der Installation fortfahren können. Das Produktivitätstool Flashlight ist zum Beispiel ein solches. Wir erklären Ihnen nachfolgend, wie Sie SIP deaktivieren, dann aber auch wieder aktivieren.