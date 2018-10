24.10.2018 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Viele Nutzer wissen gar nicht, dass Sie nicht nur in Ladengeschäften Waren umtauschen oder zurückgeben können. Dies funktioniert natürlich auch mit digitalen Gütern wie Ihren Einkäufen im App Store, Apple Book oder iTunes. Sollten beispielsweise ein Film nicht abspielbar sein oder das gekaufte Spiel entspricht nicht der Beschreibung, dann haben Sie das Recht auf eine Rückerstattung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich Ihr Geld von Apple zurückholen.

Nicht immer entsprechen gekaufte Produkte unseren Erwartungen. Auf der Shopseite hatte der Pullover eine viel kräftigere Farbe oder der Artikel kam beschädigt an. Solche Aussagen lassen sich nicht nur über physische Artikel sagen, sondern auch digitale Produkte können Mängel aufweisen. Bei Spielen oder Apps aus dem App Store können Sie etwa die jeweiligen Beschreibungen in die Irre geführt haben. Auch eine instabile Leistung kann für Frust sorgen. Sogar Filme oder Serien aus dem iTunes Store können bei der Wiedergabe Probleme machen. In solchen Fällen können Sie bei Apple Reklamation anmelden und Ihr Geld zurückverlangen. Anstatt den umständlichen Weg über die Menüs des App Stores zu gehen, geht es deutlich einfacher...

So erhalten Sie eine Rückerstattung im App Store oder bei iTunes

Am einfachsten können Sie eine Rückerstattung erhalten, wenn Sie die E-Mail mit der jeweiligen Rechnung aufbewahrt haben, dann wählen Sie in dieser unten „ein Problem melden“ aus. Dies leitet Sie auf die Supportseite weiter. Alternativ können Sie die Seite Reportaproblem.apple.com auch direkt in Safari öffnen. Loggen Sie sich nun mit Ihren Apple-ID-Daten ein und bestätigen Sie die Eingabe gegebenfalls per Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wählen Sie nun den gekauften Artikel auf, indem Sie auf „Problem melden“ tippen/klicken. Danach erscheint ein Dropdown-Menü über das Sie den Grund für die Rückerstattung auswählen können. Darunter können Sie das Problem nochmals genauer beschreiben. Drücken Sie danach auf „Senden“.

Beachten Sie, dass nicht alle Entwickler eine Rückerstattung erlauben. In diesem Fall sollten Sie direkt mit Apple Kontakt aufnehmen (Link). Ansonsten werden Ihnen Rückerstattung innerhalb von 3-5 Werkstagen gutgeschrieben.

Kurzfassung:

E-Mail mit Rechnung von Apple finden („Deine Rechnung von Apple“)

Auf „ein Problem melden“ tippen

Alternativ öffnen Sie https://reportaproblem.apple.com

Apple-Logindaten eingeben

Problem aus dem Dropdown-Menü auswählen

Gegebenfalls Nachricht eingeben

„Senden“ antippen

