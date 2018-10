23.10.2018 - 10:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



23.10.2018 - 10:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Ladengeschäfte richten sich zwar oft nach ähnlichen Design- und Einrichtungsprinzipien und haben daher einen hohen Wiedererkennungswert, aber dennoch unterscheiden Sie sich in vielerlei Hinsicht. Dazu gehört etwas das Produktangebot. Dabei stellt sich besonders das Apple Park Visitor Center hervor. Dieses bietet seinen Gästen viele coole Merchandise-Artikel, die kein anderer Store anbietet. Nun gibt es dort einige Retroprodukte...

Neben den traditionellen Apple-Produkten bietet das Besucherzentrum im Apple Park einige spezielle Produkte an, die Sie weder im Online-Store noch in anderen Apple Stores erhalten können. Dabei handelt es sich jedoch weniger um neue Geräte als um Merchandise-Produkte. Diese reichen von T-Shirts, Mützen über Pullover bis hin zu einfachen Beuteln. Ab sofort gibt es mehrere neue T-Shirts, die Apple an alte Zeiten angelehnt hat und die bei hartgesottenen Fans ein Gefühl der Nostalgie hervorrufen dürften. Gleich acht neue Design bietet Apple an. Zusätzlich haben Sie dabei die Auswahl zwischen einer weißen und einer schwarzen Version.

(Bild: Tibor Gál: https://www.instagram.com/heyitstibor/)

(Bild: Apple)

Allgemein ist Apple dafür bekannt, dass das Unternehmen stets nach vorne schaut und nur in seltenen Fällen vergangenen Zeiten gedenkt. Jedoch dürften die „neuen“ T-Shirt-Design einigen bereits aus den 80er bekannt sein. Damals bot das Unternehmen sogar einen ganzen Katalog an, der Kunden solche Fan-Artikel schmackhaft machen sollte. Bisher hat das Unternehmen allerdings nur einige der alten Designs für die T-Shirts übernommen. Ein Update für andere Produkte wie Kaffeebecher, Beutel und mehr könnten hingegen noch folgen.

Anzeige