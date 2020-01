Ab macOS Mojave: So legen Sie individuelle Einstellungen für einzelne Websites in Safari fest

Tipp

Bereits mit macOS Mojave gab es einige kleinere Neuerungen für Safari, die einen großen Effekt haben können. So können Sie nun Website-Symbole in der Tableiste einblenden und dadurch einen besseren Überblick über geöffnete Seiten erhalten oder Sie nutzen die neue Möglichkeit, um Websites an Ihre individuellen Einstellungen anzupassen. Dies betrifft Inhaltsblocker, den Seitenzoom, die Leseansicht und mehr.