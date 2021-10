MacBook Pro 2021 im Test: Internationale Presse zeigt sich begeistern von Mini-LED-Display, Akku und Co.

The Verge über die Rückkehr der Ports

Nilay Patel von The Verge zeigt sich angetan von den neuen „alten“ Ports, die jedoch nicht vollends überzeugen:

„In a welcome move, Apple has added some useful ports back to the new MacBook Pros: gaze upon an SD card slot and an HDMI port. (Sadly, neither is cutting edge, the SD slot is UHS-II, not UHS-III, and the HDMI is 2.0, not 2.1.) Other than that, you’ve got three Thunderbolt 4 ports and the MagSafe power connector. It’s great that MagSafe is back, but I get the feeling it’s a hedge against the confusing mess of USB-C power standards: you can charge the new Pros from any of the Thunderbolt 4 ports and fast charge the 14 over USB-C, but Apple tells us you can only fast charge the 16 with the MagSafe port. And we need to really test how fast charging works on the 16 with other USB-C adapters to make sure it works, since that’s always goofy. We’ll see.“

Zu deutsch:

„In einem begrüßenswerten Schritt hat Apple den neuen MacBook Pros einige nützliche Anschlüsse hinzugefügt: Schau auf de SD-Kartensteckplatz und den HDMI-Anschluss. (Leider ist auch keiner der beiden neu: der SD-Steckplatz ist UHS-II, nicht UHS-III, und der HDMI-Port ist 2.0, nicht 2.1.) Ansonsten hast du drei Thunderbolt 4-Anschlüsse und den MagSafe-Stromanschluss. Es ist großartig, dass MagSafe zurück ist, aber ich habe das Gefühl, dass es eine Absicherung gegen das verwirrende Durcheinander der USB-C-Stromstandards ist: Du kannst die neuen Pros von jedem der Thunderbolt 4-Anschlüsse aufladen und die 14"-Variante über USB-C schnell aufladen, aber Apple sagt uns, dass du den 16-Zoller nur mit dem MagSafe-Anschluss schnell aufladen kannst. Und wir müssen wirklich testen, wie schnell das Laden auf dem 16er mit anderen USB-C-Adaptern funktioniert, um sicherzustellen, dass es funktioniert, da das ziemlich albern ist. Wir werden sehen.“