Lightning-Anschluss am iPhone (Bild: CC0)

Lightning versus USB-C: Von Vor- und Nachteilen. Beim aktuellen iPad Pro setzt Apple ganz offiziell auf USB-C als Anschluss, auch zum Laden. Doch bis dahin etablierte das Unternehmen aus Cupertino auf seinen iPhones und iPads seit Jahren den Lightning-Anschluss. Vermutlich hat der sich in den kommenden Jahren überlebt, und bleibt das 2018er iPad Pro nicht das einzige tragbare Endgerät Apples mit USB-C. Grund genug für uns einmal die beiden Anschlüsse zu vergleichen.

Bei dem „Hype“ um USB-C zuletzt wird man das Gefühl nicht los, dass Apple mit Lightning mal wieder eigene Brötchen gebacken hat. So ganz stimmt das aber nicht. Denn Apple führte Lightning mit dem iPhone 5 im Jahr 2012 ein. USB-C wurde indes erst im August 2014 „finalisiert“.

Seit wann gibt es Lightning?

Der Lightning-Anschluss ersetzte im Jahr 2012 den 30-Pin-Connector, den Apple im Jahr 2002 mit dem iPod eingeführt hatte. Zwar arbeitete der iPhone-Hersteller auch am Design von USB-C mit, führte dann aber zuvor Lightning ein. Das Design des Steckers ähnelt sich.

Apple hat die Möglichkeit, anders als bei fremden Standards, selbst neue Funktionen für den Anschluss zu implementieren. Doch zur Wahrheit gehört, dass sich Lightning seit seiner Einführung kaum verändert hat. Ein Vorteil, den Lightning seinerzeit gegenüber MicroUSB und anderen USB-Varianten hatte, man kann den Stecker nie verkehrt herum einstecken.

USB-auf-Lightning-Kabel (Bild: Apple)

Vor- und Nachteile von Lightning

Pro: Weit verbreitet bei Apple-Produkten

Pro: dünne Steckverbindung

Pro: symmetrische Buchse

Pro: Lightning-Stecker ist robuster als USB-C

Con: ursprünglich Aufladen mit maximal 12W, mit USB-C-auf-Lightning-Kabel und USB-C-Ladegerät auch mehr

Con: Datenübertragungsgeschwindigkeit teils nur auf USB-2-Niveau, seit 2015 auch mit 5 GBps

USB-C-Kabel (Bild: CC0)

Was hat es mit USB-C auf sich?

Bei USB-C (eigentlich Type C) handelt es sich um einen Industriestandard für einen Stecker und Anschluss. Er wird von dutzenden Herstellern unterstützt, auch Apple. Neben einem theoretischen Funktionsrahmen bietet USB-C mit USB 3.1 vor allem einen neuen Stil von Stecker und Anschluss, den man nie verkehrt einstecken kann.

Dummerweise lässt sich vom Stecker nicht auf die verwendete Technologie schließen. Apple beispielsweise nutzt an aktuellen MacBook Pro und iMacs USB-C-Anschlüsse, die aber mit Thunderbolt-Technologie funktionieren und damit in der Theorie sogar noch mehr Datenübertragungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig gibt es Smartphones im Niedrigpreissektor, die zwar USB-C als Anschlussdesign nutzen, aber nur USB 2 als Technologie verwenden. So kommt es zu deutlich niedrigeren Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung.

Den USB-C-Steckertypus verwendet Apple auch an modernen MacBooks, selbst wenn Thunderbolt dahinter steckt (Bild: CC0)

Vor- und Nachteile von USB-C

Pro: mittlerweile etablierter Industriestandard

Pro: symmetrische Buchse

Pro: Aufladen mit bis zu 100W

Pro: Datenübertragung mit bis zu 10 Gbps

Pro: unterstützt DisplayPort mit bis zu 8K-Auflösung

Pro: abwärtskompatibel mit VGA, DVI, USB 2 und HDMI (über Adapter)

Con: Steckerform gibt keinen Aufschluss über Funktion

Wenn Sie in einem Gerät USB-C-Anschlüsse mit USB-3.1- oder Thunderbolt-3-Technologie nutzen können, bieten diese Vorteile gegenüber Apples Lightning.

