iOS 15.1: So aktivierst du Dolby Atmos und Apple Lossless auf dem HomePod

Seit Sommer 2021 kannst du die Musik aus Apple Music in bester Audioqualität genießen. Apple führte dazu die Unterstützung von Lossless Audio ein, das dir als Hörer:in eine deutliche höhere Qualität im verlustfreiem Format bringen soll. Bislang stand das Feature jedoch nur bei der Wiedergabe über die integrierten Lautsprecher sowie kabelgebundene Kopfhörer zur Verfügung. Das neue Update auf Version 15.1 bringt Lossless-Audio auch auf den HomePod und HomePod mini. Ersterer kann zudem auch Musik in Dolby Atmos – also 3D-Audio – wiedergeben, wenn du dies wünschst.

HomePod: So aktivierst du Dolby Atmos und Lossless Audio

Bevor du allerdings Lossless Audio sowie Dolby Atmos auf deinem HomePod nutzen kannst, stelle sicher, dass Version 15.1 (oder neuer) darauf sowie deinem iPhone oder iPad installiert ist. Für die iOS-Geräte findest du diese Information unter „Einstellungen > Allgemein > Info“. Für den HomePod ist dies etwas schwieriger zu finden. Du öffnest zunächst die Home-App und hältst den Finger kurz auf das Gerät gedrückt. Im Einstellungsmenü scrollst du nun nach unten und findest die Versionsnummer am unteren Ende.

Um nun die beiden Features zu aktivieren, öffnest du die Home-App auf dem iPhone oder iPad und tippst oben links auf das Häuschen-Symbol. Wähle aus dem Menü den Eintrag „Einstellungen des Zuhauses“ aus. Gleichen oben tippst du dich selbst unter „Personen“ an. Im Bereich „Media“ wählst du nun „Apple Music“ aus. Nun ziehst du die beiden Regler neben „Lossless-Audio“ und „Dolby Atmos“ nach rechts, um sie zu aktivieren. Wenn du die Musikwiedergabe mittels iPhone auf deinem HomePod startest, siehst du über der Wiedergabesteuerung – soweit verfügbar – „Lossless“ sowie „Dolby Atmos“ stehen.

Wirst du Dolby Atmos oder Lossless Audio auf deinem HomePod nutzen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

