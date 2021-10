Sollte ich macOS Monterey schon jetzt installieren?

Mit macOS Big Sur brachte Apple das Betriebssystem auf dem Mac einen großen Schritt nach vorne. Dies machte nicht nur die neue Optik deutlich, sondern der iPhone-Hersteller entschied sich erstmals seit langer Zeit die Versionsnummer auf die 11 anzuheben. Apple modernisierte viele Bereiche der Software, um sie für die eigenen Prozessoren bereit zu machen. macOS Monterey ist der Nachfolger, der noch mehr Stabilität und Struktur in das Betriebssystem bringt. Doch solltest du das Update sofort installieren?

macOS Monterey: Das spricht gegen die sofortige Installation

Apple hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und lässt sich besonders beim Mac mehr Zeit mit der Veröffentlichung eines neuen Betriebssystems. Dennoch hängt seit Jahren jedem Update ein fader Beigeschmack an. Daher ist es weniger wunderlich, wenn du Bedenken hast und der frischen Software nicht traust.

Solltest du also unsicher sein, ob macOS Monterey stabil auf deinem Mac läuft oder Apps noch nicht optimiert sind und entsprechend anfällig für Probleme sein können, dann empfehlen wir dir, mit der Installation zu warten. Gleiches gilt auch für deine wichtigsten Apps, die du beispielsweise für die Arbeit benötigst. Schau im App Store oder auf der Website des Entwicklungsteams nach, ob die Software bereits optimiert wurde. Steht noch kein Update zur Verfügung, dann solltest du ebenfalls abwarten.

Deshalb solltest du macOS Monterey installieren

Grundsätzlich spricht nur mangelndes Vertrauen in die Stabilität sowie die fehlende Optimierung von Apps gegen die Installation von macOS Monterey. Apple lieferte im vergangenen Jahr ein umfassendes Update ab und geht traditionell nach einem A/B-Schema vor. Die B-Jahre bringen dabei wieder mehr Stabilität in das Betriebssystem und macOS Monterey ist ein solcher B-Release. Schon die lange Betaphase zeigte, dass es nur wenige Probleme gab, wobei Bugs in keiner Software auszuschließen sind, da diese von vielen Faktoren abhängig sind.

Bist du dennoch unsicher, dann hast du dennoch mehrere Möglichkeiten, um die Software zu testen. Die Lösung ist entweder die Installation auf einem externen Speicher, auf einem älteren Mac oder auf einer zweiten Partition auf deinem aktuellen Mac.

Wenn du mehr über macOS Monterey erfahren möchtest, dann lies auch in unseren umfangreichen Testbericht rein.

