Spätestens in zwei Monaten wird Apple iOS 12 für eine Vielzahl an iPhone- und iPad-Modellen veröffentlichen. Wenn Sie nicht gerade online von der Veröffentlichung lesen, werden Sie in der Regel auch eine Benachrichtigung auf Ihrem iOS-Gerät erhalten. Ab iOS 12 ist dies jedoch nicht mehr notwendig, da Apple ein neues Feature integriert, dass die Softwareupdates automatisch und ohne Ihr Zutun installiert.