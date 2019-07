Die Kommunikation zwischen iOS 12 und Windows funktioniert nicht völlig reibungsfrei (Bild: Apple)

Apple selbst bezeichnet jedes neues iPhone-Betriebssystem als „das größte iOS-Update aller Zeiten“. Denn es hat sich nicht nur so einiges an der Oberfläche des Betriebssystems geändert, sondern auch unter der Haube hat das Unternehmen viel verbessert. Allerdings kann es aufgrund der Veränderungen nun zu einem kleinen Problem kommen, wenn man sein iPhone mit iOS 12 mit einem Windows-PC verbindet. So wird das iPhone zwar im Windows Explorer als Kamera erkannt, nicht aber von iTunes. Außerdem muss man möglicherweise nach jedem Anschließen erneut bestätigen, dass man dem PC vertraut.

Nach der Aktualisierung eines iPhone, eines iPod oder eines iPad auf iOS 12 (oder neuer) kann es geschehen, dass iTunes unter Windows das Gerät nicht mehr erkennt, obwohl es im Windows Explorer ganz normal als Kamera angezeigt wird. Um das Problem zu beheben, muss man den Apple Mobile Device USB Driver manuell installieren. Anschließend erkennt iTunes das iPhone wieder wie gewohnt.

Schritt 1: Schließen Sie das iPhone mit dem Lightning-zu-USB-Kabel an den Rechner an.

Schritt 2: Entsperren Sie Ihr iPhone und bestätigen Sie in der Pop-Up-Nachricht, dass Sie dem Rechner vertrauen.

Schritt 3: Starten Sie nun den Geräte-Manager in Windows, indem Sie „Geräte-Manager“ in das Suchfeld des Start-Menüs eingeben und Enter drücken oder einen Rechtsklick auf den Start-Button ausführen und den „Geräte-Manager“ auswählen. Sie finden den Geräte-Manager auch in der Systemsteuerung von Windows.

Schritt 4: Finden Sie „Apple iPhone“ im Geräte-Manager. Der Eintrag befindet sich unter „Tragbare Geräte“ oder „USB-Geräte“. Haben Sie ein iPad oder einen iPod angeschlossen, müssen Sie „Apple iPad“ beziehungsweise „Apple iPod“ finden.

iOS 12: Manuelle USB-Treiberinstallation unter Windows notwendig

Schritt 5: Führen Sie einen Rechtsklick auf „Apple iPhone“ aus und klicken Sie auf „Treibersoftware aktualisieren“.

Schritt 6: Wählen Sie „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“ aus.

Schritt 7: Wählen Sie „Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen“ aus.

Schritt 8: Klicken sie auf „Datenträger“ und im anschließend aufpoppenden Fenster auf „Durchsuchen“.

Schritt 9: Navigieren Sie zu „C:\Programme\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers“ oder zu „C:\Programme (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers“ und wählen Sie die Datei „usbaapl64.inf“ aus.

Schritt 10: Klicken Sie nun auf „Öffnen“ und starten Sie die Installation des Treibers mit einem Klick auf „OK“.

Nach der erfolgreichen Installation des Treibers erscheint der Eintrag „Apple Mobile Support USB Driver“ im Geräte-Manager unter „USB-Controller“. Wenn Sie nun iTunes starten, erkennt das Programm Ihr iPhone oder iPad wieder und das Gerät merkt sich auch, dass Sie diesen Computer als vertrauenswürdig einstufen.

Möglicherweise wird nun aber Ihr iPhone vom Windows-Explorer nicht mehr automatisch als Kamera erkannt. Dies können Sie ganz einfach umgehen, indem Sie das iPhone bereits entsperrt mit dem PC verbinden und nicht erst nach dem Anschließen entsperren.

