29.04.2019 - 16:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit vielen Jahren versucht Apple die eigenen Produkte auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen einfach bedienbar zu gestalten. Dazu hat man im Laufe der Zeit eine Vielzahl an Bedienungshilfen integriert, die den Umgang erleichtern sollen. Auch der HomePod verfügt über etwaige Hilfsmittel. Dazu gehört auch das VoiceOver-Feature, das Nutzern mit eingeschränkter Sicht ansagt, was auf dem Bildschirm passiert.

So aktivieren Sie VoiceOver via iPhone oder iPad

Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iOS-Gerät und halten Sie den Finger kurz auf Ihren HomePod gedrückt. Tippen Sie dann auf den Eintrag „Einstellungen“. Scrollen Sie anschließend nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Bedienungshilfen“ sehen, und tippen Sie ihn an. Aktivieren Sie nun das VoiceOver-Feature mit einem Fingertipp.

Hinweis: Wenn Sie den HomePod mit einem iPhone oder iPad eingerichtet haben, auf dem VoiceOver bereits aktiviert ist, dann wird die Einstellung automatisch für den Smart Speaker übernommen.

So verwenden Sie die Touch-Bedienung bei aktiviertem VoiceOver

Antippen oder mit dem Finger ziehen: Siri liest Namen des angetippten Bedienelements vor

Zweimal tippen: Ausgewähltes Bedienelement verwenden

Zweimal tippen und halten (auf Lautstärkeregler): langsames Ändern der Lautstärke

Zweimal tippen und halten: Siri aktivieren

Dreimal tippen: Zum nächsten Song springen

Viermal tippen bei der Wiedergabe einer Playlist oder eines Albums : Zum vorherigen Song zurückkehren.

Übrigens können Sie in der Home-App in den Einstellungen des HomePod auch verschiedene Parameter wie das Sprechtempo, den Zeitraum zum Doppeltippen und das Audio-Ducking (Veringern der Lautstärke bei Befehlen) einstellen. Dadurch können Sie VoiceOver nochmal besser an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

