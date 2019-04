24.04.2019 - 17:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Apple hat die AirPods eigentlich so designt, dass Sie sich schnell und völlig unkompliziert mit einem iPhone oder iPad verbinden lassen. Einmal verbunden, werden die Kopplungsdaten via iCloud auch mit anderen Apple-Produkten synchronisiert. Dies sorgt natürlich für ein sehr einfaches und nahtloses Erlebnis. Trotz modernster Technik kann es aber auch hier zu Problemen kommen, die sich ohne größeren Aufwand beheben lassen.

Es könnte so einfach sein. Im Bezug auf die AirPods ist es das meist auch. Anders als bei anderen Bluetooth-Kopfhörer müssen diese nicht unnötig kompliziert über Einstellungsmenüs gekoppelt und verbunden werden. Durch den W1- beziehungsweise H1-Chip reicht es, wenn Sie das Ladecase der AirPods neben Ihrem iPhone öffnen und auf „Verbinden“ tippen. Doch leider kann es auch hier zu Problemen kommen. Wir verraten Ihnen, wie Sie diese schnell in den Griff bekommen.

Das können Sie tun, wenn sich die Airpods nicht verbinden

Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass Ihr iPhone oder iPad auf dem neuesten Stand befindet. Die AirPods 2 setzen nämlich iOS 12.2 voraus. Die erste Generation benötigt hingegen mindestens iOS 10. Daneben sollte unbedingt Bluetooth aktiviert sein, da über den Standard die Verbindung hergestellt wird. Dies können Sie in „Einstellungen > Bluetooth“ überprüfen.

Haben Sie diese Grundvoraussetzungen beachtet und eine Verbindung ist dennoch nicht möglich, sollten Sie die AirPods noch einmal manuell koppeln. Setzen Sie dazu die AirPods in das Ladecase ein und halten Sie die Taste auf der Rückseite gedrückt, bis die Status-LED erst weiß und dann gelb blinkt, bevor sie weiß leuchtet. In diesem Fall sind die AirPods bereits zum Koppeln. Öffnen Sie nun das Ladecase in der Nähe Ihres iPhones und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Sollte dies nicht funktionieren, verbinden Sie die AirPods manuell über „Einstellungen > Bluetooth“, indem Sie auf das „i“-Symbol hinter den AirPods tippen.

