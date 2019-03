12.03.2019 - 09:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.03.2019 - 09:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Benjamin Otterstein)

Im Gegensatz zum iPhone, iPad oder Mac hat der HomePod kein echtes Display und macht es dem Nutzer in mancherlei Hinsicht schwer. Während beispielsweise Hörbücher und Musik leicht abspielbar sind, sieht es bei Podcasts anders aus. Hier hat man vielleicht den genauen Namen nicht im Kopf, möchte die Episoden in ein bestimmten Reihenfolge hören oder etwas schneller abspielen. Aber Siri kann Sie hierbei ganz gut unterstützen.

Bei Musik kann man sich gerne vom HomePod überraschen lassen. Möchte man hingegen einen informativen Podcast hören, sieht es anders aus. Die Podcast-Landschaft ist riesig und international. Nicht jeder genügt den Ansprüchen. Viele Nutzer haben daher nur bestimmte Podcasts abonniert. Doch gerade auf Apples smarten Lautsprecher gestaltet sich die Wiedergabe nicht so einfach und intiutiv wie am iPhone, da hier ausschließlich auf Sprachbefehle gesetzt wird. Wir haben daher die wichtigsten Befehle für Sie zusammengetragen, um Ihnen die Steuerung etwas zu vereinfachen:

„Hey Siri, spiele 'Schleifenquadrat'.“

„Hey Siri, spiele meine neuesten Podcasts.“

„Hey Siri, spiele die letzte Episode des 'Podcastname'-Podcasts.“

„Hey Siri, spiele die neueste Folge des Schleifenquadrat-Podcasts.“

„Hey Siri, Anhalten.“

„Hey Siri, springe 30 Sekunden zurück.“

„Hey Siri, springe 10 Sekunden vor.“

„Hey Siri, spiele das schneller/langsamer.“

„Hey Siri, spiele das mit doppelter Geschwindigkeit.“

„Hey Siri, was für ein Podcast ist das?“

„Hey Siri, wie ist der Name der Podcast-Episode?“

„Hey Siri, abonniere diese Sendung.“

„Hey Siri, abonniere 'Podcastname'-Podcast.“

Lesetipp Kostenlose Apple Watch 4 im Briefkasten: Ein unverhofftes Geschenk? Was würden Sie tun, wenn der Paketbote vor Ihnen steht und Ihnen ein Päckchen von Apple in die Hand drückt, von dem Sie gar nichts wissen.... mehr

Eine Reihenfolge können Sie am HomePod leider nicht festlegen. Wenn Sie also eine bestimmte Reihenfolge am iPhone festgelegt haben, wird diese nicht übernommen. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall die Wiedergabe via AirPlay. So behalten Sie die Reihenfolge und den Überblick über die verbleibende Restzeit.

Anzeige