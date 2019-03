11.03.2019 - 18:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Was würden Sie tun, wenn der Paketbote vor Ihnen steht und Ihnen ein Päckchen von Apple in die Hand drückt, von dem Sie gar nichts wissen. Inhalt: zwei Apple Watches Series 4. Genau das geschah einem Kunden vor einigen Tagen in den USA. Während er kurz darüber berichtet, sinnieren andere Nutzer über die Hintergründe. Hatte er einfach nur Glück oder steckt doch mehr hinter dem „kostenlosen“ Geschenk?

Vor wenigen Tagen wandte sich der Nutzer collin_ im Forum von MacRumors an die Community. Sein Anliegen war dabei besonders merkwürdig. Er hat unerwartet zwei neue Apple Watches (Series 4) per Post erhalten – beide als „GPS + Cellular“-Variante. Laut seinen Aussagen soll es direkt von Apple stammen und auch wirklich an ihn adressiert gewesen sein. Er hatte die beiden Uhren weder bei Apple bestellt noch wurde das Geld dafür von seinem Konto abgebucht. Auch in seinem Einkaufsverlauf tauchten die Geräte nicht auf. Nun fragte er sich natürlich, ob er die Smartwatches behalten oder ob er sich bei Apple melden solle und richtete diese Frage an die Forenmitglieder.

Ein Nutzer bezog sich dabei auf US-Recht und sagte, dass er die Sendung behalten darf, da er sie nicht bestellt hat und sie daher als Merchandise zählt. Ein spätere Abrechnung durch den Absender wäre nämlich nicht rechtens. Dennoch scheint Collin mit dieser Antwort nicht zufrieden zu sein und auch andere Nutzer zeigen sich nicht ganz zufrieden damit. Sie zeigen zudem auf, dass es sich auch um Identitätsdiebstahl handeln kann, bei dem im Namen des Nutzers und ohne seine Kenntnis ein Bankkonto eröffnet wurde, das nun solange für Einkäufe genutzt wird, bis die Rechnungen nicht bezahlt werden. Um die Sache zu legitimieren, könnte daher auch der echte Collin eine Paketsendung erhalten haben.

Daneben wurde auch Apple kontaktiert. Allerdings weiß auch hier niemand von einer Bestellung, womit wohl auch der Absender nicht korrekt angegeben war. Somit weiß der glückliche Nutzer noch immer nicht woher die beiden Uhren eigentlich stammen.

Während der Fall weiterhin ungelöst ist, hat Collin sich dazu entschieden eine der beiden Uhren zu verwenden. Was würden Sie tun, wenn Sie unverhofft eine oder gar zwei Apple Watches erhalten würden? Behalten? Verkaufen? Zurückgegeben?

