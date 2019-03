Fotos sicher speichern (Bild: Sarandy Westfall)

Fotos sicher speichern: Der richtige Ort für die Fotos-Bibliothek. Haben Sie sich schonmal Gedanken dazu gemacht, wo Sie Ihre Fotos aus der gleichnamigen Apple-App am besten ablegen? Die Software speichert ja all Ihre Bilder in einer Datenbank-Datei samt der Fotos in einem „Archiv“, ähnlich wie es zum Beispiel iTunes für die Musikbibliothek tut. Nun können Sie diese Daten theoretisch auslagern. Doch die Fotos-App ist, anders als iTunes, nicht darauf vorbereitet. Es gibt daher kaum Möglichkeiten, die Fotomediathek in der Cloud oder auf einem NAS zu verwenden. Wir wollen Ihnen aber erläutern, welche Optionen Sie haben.

Vorweg: Lagern Sie die Fotos-Bibliothek nicht auf einen Cloudspeicher wie iCloud Drive, Dropbox oder Google Drive aus und speichern Sie sie auch nicht auf einem NAS. Die Fotos-Software ist dafür nicht ausgelegt und nur auf die Ein-Nutzer-Verwendung hin angepasst. Apple selbst warnte übrigens davor, die Mediathek auf einem Cloudspeicher abzulegen. Es könnten dabei Fotos verloren gehen.

Alternative 1: Nutzen Sie iCloud-Fotos

Wenn Sie die Möglichkeit haben und das Geld dafür ausgeben wollen, können Sie auf die iCloud-Fotomediathek zurückgreifen. Je nachdem wie groß Ihre Fotos-Bibliothek wird, kann das aber ins Geld gehen. Doch diese Option hat Apple in der Fotos-App explizit eingeräumt und also entstehen auch keine Probleme bei der Synchronisierung der Dateien. Im Gegenteil. Wenn Sie keinen Platz mehr auf der Festplatte haben, werden die Medien nach und nach lokal gelöscht. Die Originale sind aber noch in der Cloud und können jederzeit heruntergeladen werden. In einem Workshop widmete sich Matthias Zehden bereits dem Thema.

Apple erklärt Ihnen aber auch, wie Sie iCloud-Fotos einrichten. Ähnlich argumentiert der Hersteller auch bei der Auslagerung auf einen Netzwerkspeicher.

Alternative 2: Fotos-Bibliothek auf externer Festplatte

Eine Möglichkeit, die Fotos-Bibliothek auszulagern, gibt es trotzdem. Sie können diese auf einen externen Speicher (Festplatte/SSD) packen, der „direkt“ an den Mac angeschlossen ist, den Sie verwenden. Theoretisch könnten Sie auch einen USB-Stick verwenden. Doch in der Regel bekommen Sie dann recht bald ein Speicherproblem, wenn Sie mit der Zeit mehr und mehr Fotos anhäufen.

Dieser Speicher muss in jedem Fall mit HFS+ (auf älteren Systemen), MacOS Extended (Journaled) oder APFS als Dateisystem formatiert werden, damit Sie die Fotos-Bibliothek auslagern können. Das Laufwerk darf explizit nicht als „case-sensitive“ (also unter Beachtung von Groß- und Kleinschreibung bei Dateinamen) formatiert werden, da sonst die Datenbank durcheinander kommt.

Apple erklärt in einem Support-Dokument, wie Sie die Foto-Mediathek auf das externe Laufwerk auslagern.

