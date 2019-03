Fotos-Mediathek am Mac auf externes Laufwerk verschieben - so geht’s. Die Fotos-Bibliothek am Mac können Sie nicht überall speichern, wenn Sie sichergehen wollen, dass Sie am Ende des Tages keine Daten verlieren. Eine gangbare Methode ist, die Daten auf ein externes Speichermedium zu verlangen, das entsprechend formatiert ist und außerdem auch beschreibbar. Zwecks Datensicherung können Sie auch ein Medium wie eine DVD-R oder andere verwenden. Doch nur mit einer externen Festplatte/SSD oder genügend großen USB-Sticks können Sie auch die darauf gespeicherte Fotomediathek sicher nutzen. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihre lokalen Daten auf das externe Laufwerk auslagern.