Uns ist das sicher schon einmal allen passiert. Man hat ein neues Gerät und ist so clever, dass man ihm gleich ein neues Passwort verpasst, welches man ebenso schnell wieder vergessen hat. Nach mehrmaliger Falscheingabe wird das iPhone deaktiviert, wenn auch nur anfangs für kurze Zeit. Mit jedem weiterem falschem Passwort erhöht sich die Wartezeit. Im schlimmsten Fall wird eine Verbindung zu iTunes nötig. Was also tun?