Apple TV+: 6 Monate kostenlos für PlayStation-5-Käufer:innen – so geht's

Apple und Sony bieten ein geniales Angebot zum Start der zweiten Staffel „Ted Lasso“. Wie Sony mitteilt, kannst du als PS5-Käufer:inn ein Probeabonnement von Apple TV+ erhalten, das sechs Monate anhält. Einziger Haken: Du benötigst eine PlayStation 5 bis zum 22. Juli 2022.

Apple TV+ 6 Monate kostenlos nutzen

Solltest du bereits eine PS5 besitzen, benötigst du ein Konto für das PlayStation Network sowie eine Apple-ID. Anders als bei anderen Angeboten kannst du den Deal auch nutzen, wenn du bereits Apple TV+ abonniert hast – egal, ob du dafür bezahlst oder schon ein Probeabo nutzt. Allerdings gilt dies nicht, wenn du den Dienst im Rahmen von Apple One beziehst.

Hol dir jetzt Apple TV+, um dir Ted Lasso, The Morning Show, See, Palmer, The Banker, Home Before Dark, Truth be Told und viele weitere exklusive Filme, Serien und Dokumentationen anzusehen.

So nutzt du das exklusive Angebot

Suche die Apple TV App über die Suchleiste deiner PS5-Konsole oder unter „Alle Apps“ im Medien-Home-Bildschirm.

Lade die Apple TV App herunter, öffne sie und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Melde dich mit deiner Apple-ID an oder erstelle eine neue Apple-ID, falls du noch keine hast.

Viel Spaß mit deinen sechs kostenlosen Monaten Apple TV+!

Solltest du Apple TV+ nicht rechtzeitig zum Ende der Probephase kündigen, verlängert sich das Abonnement jeweils um einen Monat, der dich je 4,99 Euro kostet.

Während das Einlösen des Angebots strickt an eine PlayStation 5 gekoppelt ist, hängt das Abo anschließend an deiner Apple-ID. Dadurch kannst du den Dienst auch auf deinem iPhone, iPad, Mac, Smart TV oder anderen Streaminggeräten mit der Apple-TV-App nutzen.

