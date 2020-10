Apple One ist da: So kannst du das Super-Abo testen

Im September kündigte Apple an, dass man es Bestandskunden einfacher machen möchte, Apple-Dienste zu verwalten und zu nutzen. Mit Apple One bietet man daher ab sofort ein Super-Bundle aus Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud-Speicher an. Das Gesamtpaket ist sowohl für Einzelpersonen als auch Familien verfügbar. Doch verschaff dir erstmal die nötige Übersicht:

Apple One: „Einzelperson“, „Familie“ oder „Premium“ ?

„ Einzelperson “ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für einen Nutzer. Preis: 14,95 Euro monatlich.

“ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für einen Nutzer. Preis: 14,95 Euro monatlich. „ Familie “ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für bis zu sechs Familienmitglieder. Preis: 19,95 Euro monatlich.

“ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für bis zu sechs Familienmitglieder. Preis: 19,95 Euro monatlich. „Premium“ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ und 2 TB iCloud-Speicher für bis zu sechs Familienmitglieder. Preis: 29,95 Dollar monatlich. Einen Euro-Preis gibt es nicht, da sowohl Fitness+ als auch Apple News+ nicht in Europa verfügbar sein werden.

Einen Monat kostenlos testen: So abonnierst du Apple One

Wie so oft führen viele Wege nach Rom. Bei Apple One ist dies ähnlich. Es gibt mindestens zwei einfache Möglichkeiten, um das Abonnement kostenlos auszuprobieren.

Variante 1: Über den App Store

Öffne den App Store auf deinem iPhone oder iPad

Tippe rechts oben auf dein Profilfoto

Wähle „Abonnements“ aus

Tippe auf „Hole dir Apple One“

Wähle deinen bevorzugten Plan aus

Tippe abschließend auf „Kostenloses Probeabo starten“

Variante 2: Über deine Apple-ID

Öffne die Einstellungen-App auf deinen iPhone oder iPad

Tippe auf deine Apple-ID gleich oben

Wähle „Abonnements“ aus

Tippe auf „Hole dir Apple One“

Wähle deinen bevorzugten Plan aus

Tippe abschließend auf „Kostenloses Probeabo starten“

Lohnt sich das überhaupt, wenn Apple TV+ für viele Nutzer noch bis Februar kostenlos ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.