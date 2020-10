Heute kommt Apple One: Die neue Flatrate für Filme, Musik und Games

Alle Apple-Dienste in einem Paket? Klingt gut? Ist es womöglich auch. Mit Apple One will das Unternehmen aus Cupertino Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade sowie iCloud unter einer monatlichen Gebühr vereinigen und soll dadurch dem Nutzer bares Geld sparen. Die Ersparnis liegt gegenüber der Einzelbuchung monatlich zwischen 6 Euro und 8 Euro.

"Apple One macht die Nutzung der Apple Abo-Services, einschließlich Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud und mehr, so einfach wie nie zuvor", sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services von Apple. "Mit Apple One hat man mit einem einzigen Abonnement Zugriff auf die besten Unterhaltungsangebote von Apple auf all seinen Lieblingsgeräten."

Apple One: „Einzelperson“, „Familie“ oder „Premium“ ?

„ Einzelperson “ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für einen Nutzer. Preis: 14,95 Euro monatlich.

“ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für einen Nutzer. Preis: 14,95 Euro monatlich. „ Familie “ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für bis zu sechs Familienmitglieder. Preis: 19,95 Euro monatlich.

“ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für bis zu sechs Familienmitglieder. Preis: 19,95 Euro monatlich. „Premium“ mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ und 2 TB iCloud-Speicher für bis zu sechs Familienmitglieder. Preis: 29,95 Dollar monatlich. Einen Euro-Preis gibt es nicht, da sowohl Fitness+ als auch Apple News+ nicht in Europa verfügbar sein werden.

Preise und Verfügbarkeit

Einen genauen Starttag wollte Apple im September noch nicht nennen. Nun kündigte man an (via Bloomberg), dass Apple One ab dem 30. Oktober verfügbar sein wird. Die Pakete für Einzelnutzer und Familien werden dann in über 100 Ländern gestartet, darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Premium-Paket wird hingegen nur in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA verfügbar sein, da nur dort auch Apple News+ sowie Fitness+ bereitstehen.

Apple CFO Luca Maestri told @emilychangtv that Apple One is launching tomorrow and Fitness+ is launching this quarter. — Mark Gurman (@markgurman) October 29, 2020