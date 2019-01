(Bild: Apple)

Eigene Musiksammlung mit iTunes Match

Das Hauptargument für Apples iTunes-Match-Abo ist der Upload der eigenen Musiksammlung in die Cloud, sodass Sie sie von jedem Gerät mit Ihrer Apple-ID über das Internet abspielen können, ohne dafür Platz auf dem Gerät zu verbrauchen. Um das Upload-Volumen in Grenzen zu halten, gleicht Apple Ihre Lieder mit der eigenen Datenbank ab. Bei einem Treffer lädt iTunes dann nicht etwa Ihre Datei hoch, sondern verwendet die Version aus dem Apple-Repertoire. Bei Bedarf können Sie die Version auf Ihrem Rechner löschen und sich dafür die Originalversion des iTunes Music Store laden. Dafür wählen Sie den Track per Kontextmenü an und wählen „Download entfernen“. Anschließend klicken Sie auf das erscheinende Wolkensymbol, um die Version des iTunes Music Stores zu laden. Früher als MP3 bei 128 kBit/s gerippte CDs aktualisieren Sie so ohne großen Aufwand in aktuelle Versionen im höher auflösenden AAC-Format.

Der App Store

Apples iTunes ist vor allem für Musik und Filmen gedacht. Dazu bietet es zum einen den Zugang zum iTunes Store, in dem Sie Musik kaufen und Filme leihen und kaufen können. Zum anderen verwaltet es Ihre Audio- und Videosammlung. Sie müssen die Medien nicht bei Apple gekauft haben, um iTunes zu nutzen. Ihre selbst digitalisierten CDs und DVDs, eigene Aufnahmen und anderswo gekaufte Titel finden in Ihrer iTunes-Mediathek auch ein Heim. Das breite Aufgabenspektrum bietet Entwicklern eine große Spielwiese, das Programm um eigenen Funktionen und nützliche Helfer zu erweitern.

Bis zur Version 12.6 war iTunes die Schnittstelle für das iPhone und iPad auf dem Mac. Apple hat jedoch mit der Version 12.7 den App Store und damit auch die App-Verwaltung aus iTunes gestrichen. Anhänger der alten Version können auf Apples Webseite die iTunes-Version 12.6.4 herunterladen, die noch die alte Funktionalität bietet, eigentlich aber für Geschäftskunden gedacht ist. Damit ist es immer noch möglich, eine App nur einmal herunterzuladen und auf allen iOS-Geräte zu installieren und selten genutzte Apps auf dem Rechner zwischenzulagern.