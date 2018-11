07.11.2018 - 15:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.11.2018 - 15:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Huawai eine Premium-Marke aus China ist und vielen Nutzern bekannt sein dürfte, besticht das Unternehmen Xiaomi eher mit einem günstigen Produktportfolio. Der Hersteller ist sowohl im Smartphone-Bereich als auch bei Fitnessbändern sowie im Kopfhörer-Segment vertreten. Nun hat Xiaomi neue drahtlose Ohrhörer vorgestellt, die in Konkurrenz zu Apples AirPods treten sollen – dabei macht man sogar einiges besser.

Apples AirPods gehören zu Apples größten Überraschungshits der letzten Jahre und zählen für viele Nutzer sogar zu den Preis-Leistungs-Tipps im drahtlosen Ohrhörer-Segment. Nun kommt die Konkurrenz aus China. Xiaomi hat mit den AirDots neue Ohrhörer vorgestellt, die nicht nur Apples Verkaufsschlager im Namen ähneln, sondern auch nahezu identische Funktionen bieten – und ja, sogar übertrumpfen. So verfügen die AirDots über Touch-Oberflächen zur Steuerung und können in einem Ladecase jederzeit wieder geladen werden.

Die Verbindung wird via Bluetooth 5.0 hergestellt. Darüber hinaus könnte Xiaomi eine bessere Arbeit bei der Geräuschunterdrückung geleistet haben als Apple. Laut dem Hersteller wurde Silikon hinzugefügt, das sowohl die Geräuschunterdrückung unterstützt und gleichzeitig einen besseren Halt im Ohr bietet.

Kosten sollen die kleinen Ohrhörer nur 199 Yuan. Dies entspricht etwa 25 Euro. Allerdings darf bezweifelt werden, dass die AirDots in Sachen Soundqualität und Zuverlässigkeit auf einem Niveau mit Apples AirPods sein werden. In beiden Bereichen ließen die Kalifornier nämlich die meisten Alternativen hinter sich und mussten sich bisher nur den Ohrhörern von Bose geschlagen geben, die allerdings rund 20 Euro mehr als die AirPods kosten. Ob die Xiaomi AirDots auch in Deutschland erscheinen werden, ist derzeit nicht bekannt. In China können sie hingegen bereits vorbestellt werden.