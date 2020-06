WWDC 2020: Diese 15 aufregenden Funktionen von iOS 14 solltest du kennen

Du willst einen kleinen Vorgeschmack? Wir haben dir eine kleine Auswahl zusammengestellt. Den Rest samt Fotos findest du in der Bildergalerie:

Bild-in-Bild-Funktion für das iPhone

Gefühlt nimmt mit iOS 14 vieles weniger Platz ein – auch Videos. Wie am iPad kannst du diese nun systemweit in einer verkleinerten Variante weiterschauen. Besonders interessant ist dies allerdings bei FaceTime. Du kannst die App verlassen und gleichzeitig dein Gegenüber sehen, obwohl du beispielsweise in Safari surfst.

Neue App zum Übersetzen

Das kam aus dem Nichts. Apple führt mit „Übersetzen“ eine neue App ein, die den namensgebenden Zweck erfüllt. Du kannst sowohl Sprache als auch Text darin übersetzen. Der übersetzte Text kann sogar in der gewählten Sprache vorgelesen werden.

CarKey

Dein iPhone wird zum Autoschlüssel und zwar nicht erst mit iOS 14. Schon mit iOS 13.6 ist dein iPhone bereit dein Auto zu öffnen, zu schließen und sogar den Motor zu starten. Daneben kannst du den Schlüssel auch mit bis zu fünf Personen teilen und je nach Fahrzeug sogar Funktionen deaktivieren.

Guides in Karten

Apple hat es schon wieder versäumt, der Karten-App einen Offline-Modus zu spendieren. Als kleinen Trost bietet man in iOS 14 aber Guides an. Mit diesen sollst du die lokale Küche, Sehenswürdigkeiten und Wanderrouten entdecken können. Allerdings steht die Funktion zunächst nur in wenigen Städten zur Verfügung.

Wetter-App

Im Frühjahr übernahm Apple die Wetter-App Dark Sky und entfernte sie direkt aus dem Google Play Store. Es ist daher erstaunlich zu sehen, dass Apple innerhalb weniger Monate einige der Funktionen bereits in die Standard-Wetter-App von iOS integrieren konnte.

Was ist dein Highlight in iOS 14? Die Widgets auf dem Home-Bildschirm, der digitale Autoschlüssel oder doch die Bild-in-Bild-Funktion? Lass es uns in den Kommentaren wissen.